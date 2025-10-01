Slušaj vest

Jelena Žarić Kovačević, ministar za brigu o porodici i demografiju, pokazala je da južnjačka ljubav prema veselju nikada ne napušta Nišlije ma gde god da se nalaze. A da ima odličan osećaj za ritam i da ume da zaigra poput pravog folkloraša pokazala je družeći se sa učesnicima 18. Olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjačkoj Banji.

Manifestacija se održava u okviru Sabora penzionera, a na muzičko-plesnoj zabavi upriličenoj za starije sugrađane Žarić Kovačević se uhvatila sa njima u kolo i pobrala ogromne simpatije.

Ovoj izuzetno veseloj proslavi, koju je uveličao i hor UPO Aranđelovac, prisustvovao je i Lazar Petrović, državni sekretar u Ministartsvu za brigu o porodici i demografiju, koji nije odoleo da i sam pokaže šta zna od koraka.

Svaka četvrta osoba u Srbiji do 2041. biće starija od 65 Prema rezultatima poslednjeg Popisa stanovništva, u Srbiji živi 1,9 miliona ljudi starijih od 60 godina. Prosečan životni vek je produžen i iznosi 78,7 godina za žene i 73,9 godina za muškarce. Danas je svaka peta osoba u Srbiji starija od 65 godina, a očekuje se da će svaka četvrta osoba do 2041. godine imati više od 65 godina.

Na globalnom nivou, broj osoba starosti 60 i više godina se više nego udvostručio sa 541 miliona u 1995. godini na 1,2 milijarde u 2025. godini, dok projekcije pokazuju da će udeo starijih osoba nastaviti da raste na 2,1 milijardu do 2050. godine.

Jelena Žarić Kovačević, ministar za brigu o porodici i demografiju Foto: dragana_udovicic

Inače, danas se obeležava Međunarodni dan starijih osoba, i ministarstvo je sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) podsetilo na važnu ulogu starijih osoba u društvu i njihovo pravo na puno učešće u svim sferama društvenog života, kao i da je Vlada Srbije na njihov predlog usvojila je Strategiju aktivnog i zdravog starenja za period od 2024. do 2030. godine. To je svojevrsna prekretnica jer se akcenat umesto na starenje kao isključivo zdravstveno ili socijalno pitanje, stavlja na razvijanje svesti o važnosti aktivnog i zdravog starenja.

Ovogodišnja globalna tema "Starije osobe kao pokretači lokalnih i globalnih akcija: Naše želje, naše blagostanje i naša prava" umesto posmatranja starijih osoba kao pasivnih primalaca nege, poziva na njihovo prepoznavanje kao aktivnih pokretača društvenog i ekonomskog razvoja.

- Fokusirani smo na izgradnju okvira u kojem starosne granice nisu prepreka za nastavak aktivnog učešća u ključnim segmentima društvenog života. Sprovodimo mere koje su orijentisane na to da se iskoriste svi potencijali naše zajednice i da se kreiraju uslovi koji doprinose kvalitetnijem životu starijih građana. Srbija gradi mostove i razvija društvo međugeneracijskog dijaloga i solidarnosti - poručila je Jelena Žarić Kovačević.

Borka Jeremić, šefica Kancelarije UNFPA u Srbiji, rekla je da su politike koje osnažuju starije osobe promovišu aktivno i zdravo starenje i borbu protiv ejdžizma godinama unazad u samom fokusu našeg rada u Srbiji.