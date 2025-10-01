Slušaj vest

Institut "Gamaleja", poznat širom sveta po razvoju vakcine "Sputnjik V", sada radi na još ambicioznijem projektu - prvoj ruskoj personalizovanoj vakcini protiv raka.

Iako su mediji često izveštavali o ovom otkriću, suština priče je daleko složenija, ali i uzbudljivija. Radi se o terapijskoj, a ne preventivnoj vakcini - dakle, reč je o leku namenjenom pacijentima kod kojih je rak već dijagnostikovan.

Dr Željko Ranilović detaljno je objasnio kako vakcina funkcioniše Foto: Tik Tok Printscreen/zeljkoranilovic

Dr Željko Ranilović, specijalizant interne medicine, detaljno je objasnio kako ova vakcina funkcioniše.

- U pitanju nije preventivna vakcina, odnosno vakcina koja treba da spreči rak, već - lek, odnosno terapeutska vakcina koja će lečiti pacijente sa već dijagnostikovanim karcinomom. U pitanju je personalizovana imunoterapija, odnosno vakcina koja će se praviti posebno za svakog pacijenta - objašnjava dr Ranilović na Tiktok nalogu "zeljkoranilovic".

Ceo proces, kako kaže, počinje uzimanjem uzorka tumorskog tkiva, iz koga se izoluje DNK tumora.

Uloga veštačke inteligencije

Veštačka inteligencija analizira DNK i detekuje mutacije Foto: Profimedia

- Potom veštacka inteligencija analizira taj DNK i detektuje specifične mutacije na njemu, nešto za što je nekada bilo potrebno godine i godine rada - objašnjava.

Inače, do nedavno, analiza tumorskog genoma i identifikacija mutacija zahtevali su godine mukotrpnog istraživanja. U međuvremenu, tumor bi se već razvijao, menjajući svoje osobine i izmičući potencijalnom leku. Danas, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, ovaj proces traje svega nekoliko sati.

AI sistem precizno pronalazi genetske sekvence koje kodiraju mutirane proteine - antigene. Oni su jedinstveni za tumor i postaju njegova "Ahilova peta". Upravo te sekvence služe kao osnova za izradu mRNK vakcine.

Kako vakcina deluje

U laboratorijskim uslovima kopira se sekvenca koja sadrži mutacije i stvara se mRNK Foto: Shutterstock

- Kada smo detektovali te mutacije, mi u laboratorijskim uslovima kopiramo tu sekvencu koja sadrži te mutacije i stvaramo mRNK. Ono što je poznato to je da je mRNK u odnosu na DNK kao slika u ogledalu i da on u ljudskom organizmu služi kao jedna traka sa zapisom šta će se stvarati od proteina, enzima itd. U ovom slucaju, taj mRNK upotrebićemo da kreiramo mRNK vakcinu specificnu za tog pacijenta čiji smo uzorak tumora uzeli. Kada mu damo tu vakcinu, taj mRNK iz te vakcine ulazi u naše ćelije. Ribozomi u našim ćelijama očitavaju tu sekvencu i proizvode taj mutirani antigen koji sadrži tumor i prikazuju ga na površini sopstvene ćelije. Sada on postaje dostupan svim našim specifičnim imunskim ćelijama. Oni se upoznaju sa tim defektnim antigenom, umnožavaju se u velikom broju primeraka i napadaju taj antigen. Tako stvaramo ogromnu vojsku limfocita koji napadaju taj tumor i specifično ciljano deluju na njega, a ne na naša zdrava tkiva - objašnjava dr Ranilović.

Za razliku od klasičnih terapija, ovaj pristup precizno napada obolelo tkivo, a zdravo ostavlja netaknuto.

Trka s vremenom

- Najveći neprijatelj u lečenju raka uvek je bilo vreme - naglašava dr Ranilović.

- Tumori evoluiraju neverovatnom brzinom. Ali sada, zahvaljujući brzini veštačke inteligencije u analizi genoma, prvi put imamo šansu da budemo brži od tumora i da ga savladamo na vreme.

Ova tehnologija predstavlja spoj genetike, imunologije i veštačke inteligencije Foto: Shutterstock

Budućnost lečenja

Ova tehnologija predstavlja spoj genetike, imunologije i veštačke inteligencije - tri najbrže rastuće oblasti savremene medicine. Naučnici veruju da bi personalizovane mRNK vakcine mogle postati revolucija u onkologiji, dajući pacijentima šansu za ciljano i efikasno lečenje, bez agresivnih nuspojava koje prate hemoterapiju ili zračenje.