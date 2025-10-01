Slušaj vest

"Stari su naš najvažniji resurs iz kojeg crpimo sve ono što mladost nema", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski u Gerontološkom centru Beograd, povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba.

Ona je istakla da naši stari nikada ne smeju da budu teret i breme, nego izvor snage, mudrosti i zrelosti.

"U vašim rukama je iskustvo jednog celog naroda i svedočanstvo jednog vremena i zato ste vi blagodet za svako društvo. Najveće pouke, priče, uspomene i životne lekcije o tome kakvi treba da budemo, nosimo od naših baka i deka", navela je ministar.

Ona je našim najstarijim građanima poručila da na boravak u ustanovi gledaju kao na priliku da steknu nove uspomene, prijateljstva i događaje koji će oplemeniti i obogatiti njihove živote.

"Neka vam svaki dan u ovoj ustanovi bude kao nova mladost. Želim vam da zadržite tu dečiju dušu koju imate u sebi i da znate da svi mi koji ovde dolazimo osećamo koliko je važno što ste vi svi zajedno jedna velika porodica", istakla je Đurđević.

Naglasila je da je Ministarstvo uvek tu za njih i podsetila da ih od decembra očekuje i povećanje penzija od 12,4 odsto, što je još jedan dokaz da država misli i brine o njima.

"Želimo da vam se odužimo za sve što ste za nas i našu budućnost učinili, stekli, zaradili i predali nam u ruke da negujemo i čuvamo", zaključila je ministarka.