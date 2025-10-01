NAJGLEDANIJA KABLOVSKA TELEVIZIJA KOLAŽNOG TIPA JE KURIR TELEVIZIJA
Kurir televizija je, prema zvaničnim rezultatima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 30. septembra bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa, na totalu.
Prvi dani septembra doneli su na Kurir televiziju dve serije koje su odmah privukle gledaoce i u potpunosti ih osvojile. Sulejmen Veličanstveni svakog dana u nedelji od 20.50, kao i hit serija “Zauvek tvoj”, koja je prvi put pred gledaocima u Srbiji! Ukoliko još uvek niste, priključite se onima koji ne mogu da zamisle dan bez njih.
Nastavljamo da beležimo uspeh u gledanosti, krojeći program po meri gledalaca, pažljivim odabirom sadržaja; emisijama iz sopstvene produkcije, kao i serijskim programom.
Hvala na poverenju! Nastavljamo da osluškujemo vaše želje i da isporučujemo sadržaje po vašem ukusu.
