Slušaj vest

Obraćajući se prisutnima ministar Gašić čestitao je veliki jubilej – vek postojanja Tehničkog remontnog zavoda „Čačak“, ustanove od izuzetnog značaja za naš odbrambeni sistem, „čiji rad je protkao istoriju ovog grada i njegovu bogatu vojničku tradiciju”.

- Tehnički remontni zavod „Čačak“ je tokom decenija svoga trajanja menjao organizacioni status i kapacitete u skladu s potrebama i zahtevima vojske, ali nikada nije menjao svoju osnovnu delatnost, a to je najviši nivo održavanja naoružanja i vojne opreme. Ova ustanova je, dakle, u svim vremenima, uvek bila čvrst oslonac sistema odbrane naše zemlje. Njena istorija ispisana je predanošću, profesionalizmom i iskrenom ljubavlju prema Srbiji. Tokom 100 godina postojanja, Zavod je svoju sudbinu tesno vezao sa sudbinom naše države, opstajao i razvijao se, ostajući veran svojoj misiji i vrednosnom sistemu. Njegovi pripadnici radili su punim kapacitetom i u najtežim vremenima – kada je NATO agresor u više napada značajno oštetio objekte i sredstva Zavoda - istakao je ministar odbrane.

On je, tom prilikom, naglasio da je u vremenu tehnoloških promena i novih bezbednosnih izazova posebno važno imati ustanovu poput Tehničkog remontnog zavoda „Čačak“, “sposobnu da isprati brze i dinamične korake u opremanju Vojske Srbije, ovlada novim znanjima i proširi svoje kapacitete”.

- Savremeni borbeni sistemi koje smo sa ponosom predstavili na vojnoj paradi „Snaga jedinstva“ i sajmu „Partner 2025“ će, u nekom trenutku svoje eksploatacije i održavanja doći u nadležnost ovog Zavoda od čije će sposobnosti, znanja i opremljenosti zavisiti njihova dalja, efikasna upotreba. Naša sopstvena iskustva, ali i iskustva stranih zemalja, pogotovo onih u ratnim sukobima, pokazala su da je otpornost jednog sistema odbrane direktno uslovljena dobro organizovanom logističkom podrškom, sem ostalog i sopstvenim kapacitetima za održavanje. Zato je svaka karika u tom lancu jednako važna - istakao je ministar Gašić i dodao da je rad i doprinos svakoga ponaosob – i majstora i inženjera, i rukovodilaca – važan i da zaslužuje priznanje.

Ministar Gašić, u svom obraćanju, rekao je da danas odajemo i počast ljudima koji su gradili ovu ustanovu i potvrđujemo opredeljenje da nastavimo njihovim putem.

- Mnogo generacija utkalo je svoj rad i trud u ugled i ime Zavoda i njihov legat je organizacija, disciplina i stručnost dokazana kada je to bilo najpotrebnije. Pred vama su novi zadaci, ali i nove mogućnosti. Uveren sam da ćete uz punu podršku Ministarstva odbrane, nastaviti da budete čvrst oslonac snage Vojske Srbije zadržavajući korak sa tehnološkim napretkom i narastajućim potrebama našeg sistema. Još jednom vam čestitam ovaj zaista veliki jubilej, uz želju da ostanete primer profesionalizma, patriotizma i simbol tehničke izvrsnosti - rekao je ministar odbrane, a saopštilo je to ministarstvo.

Direktor Tehničkog remontnog zavoda „Čačak“ potpukovnik Igor Denić rekao je da je sto godina postojanja dug period i ne predstavlja samo jubilej za ponos, već i dostignuće kojim se malo koje preduzeće može pohvaliti.

- To je vek službe otadžbini, vek u kojem je Zavod bio i ostao jedan od stubova našeg odbrambenog sistema. Tokom proteklih decenija, Zavod nije samo održavao postojeće kapacitete, već je aktivno radio na razvoju i njihovom usavršavanju. Ponosno možemo istaći da smo uspešno realizovali brojne razvojne zadatke i uključili se u serijsku proizvodnju sredstava koja predstavljaju tehnološki iskorak za našu vojsku. Istovremeno, ulažemo u nabavku savremene opreme za rad, unapređujemo uslove proizvodnje i remonta, kako bismo bili spremni za buduće izazove. Podmlađujemo kadar, otvaramo vrata mladim inženjerima i mehaničarima, a uz to posebnu pažnju posvećujemo transferu znanja – jer iskustvo koje su generacije stekle u ovom Zavodu mora biti preneto onima koji dolaze. To je garancija da će TRZ Čačak i u narednom veku imati ljude koji mogu odgovoriti svakom izazovu - istakao je potpukovnik Denić.

Na svečanosti direktor TRZ „Čačak“ uručio je ministru Gašiću plaketu u znak priznanja za nesebičnu podršku i izuzetan doprinos razvoju i unapređenju Zavoda. Takođe, plaketu u znak priznanja za dugogodišnju saradnju i podršku rada Zavoda, potpukovnik Denić uručio je pomoćniku ministra za materijalne resurse dr Nenadu Miloradoviću.

Obeležavanje jubileja uveličao je nastup Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički”, a gostima je prikazan i promotivni film o delatnostima Zavoda u produkciji Vojnofilmskog centra „Zastava film”.

Svečanoj akademiji prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici državne uprave i lokalne samouprave, verskih zajednica, domaćih kompanija, privrednih društava i brojni gosti.

Dan Tehničkog remontnog zavoda Čačak obeležava se 30. septembra u spomen na dan kada je, 1925. godine, Državni savet Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dao saglasnost na odluku o ustupanju opštinskog zemljišta za podizanje inžinjerijsko-tehničkog zavoda u Čačku, čime su se stekli uslovi za formiranje zavoda.