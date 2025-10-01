Slušaj vest

U Vrnjačkoj Banji u toku je 18. Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Na manifestaciji učestvuje oko 1.000 penzionera iz Srbije i dijaspore. Seniori se druže, ali i takmiče u pet sportskih disciplina, predstaviće se kao književni i slikarski stvaraoci i slušati predavanja kako doživeti stotu. Kažu, došlo je vreme da se druže, putuju, uživaju, a na Olimpijadi i da se takmiče.

- Jedva sam čekala da počne, to je nestrpljenje, to su pripreme, to je uzbuđenje, treninzi pred takmičenja, vežbamo već godinama i sve je žešća želja za učestvovanje, pa i pobedu - rekla je Zorica Ivanović iz Šapca.

Penzioneri Vrnjačka banja Foto: Kurir Televizija

- Kad sam otišla u penziju, počela sam zbog zdravstvenog stanja da idem u teretanu, da bih malo razradila krvnu sliku i mišiće. Meni je u penziji lepo, ja sam zadovoljna - kaže Ljubinka Veljanović.

I dok je jedna grupa bila u sportskoj hali, druga je predstavljala svoje književne i umetničke aktivnosti, a treća, pred popodne na takmičenja, proveravala zdravstveno stanje. Uz slogan Doživeti stotu, kroz sport i druženje, penzioneri se podstiču na očuvanje zdravlja, što direktno doprinosi kvalitetnijem i ispunjenijem svakodnevnom dugovečnom životu.

Danas se obeležava međunarodni dan starih lica. Za neke zlatno doba a za neke život na margini društva. To pre svega zavisi od ličnog stava i volje za životom. Dok postoje oni koji se odlaskom u penziju povlače u svoja četiri zida, oni drugi tek počinju nov život, koji žive punim plićima, aktivnije nego za vreme radnog veka, žive novu mladost.

Gosti Kurir televizije koji su govorili na ovu temu bili su Nadežda Satarić, magistar socijalne politike i dr Miljko Ristić, kardiohirurg:

Nadežda Satarić Foto: Kurir Televizija

Najčešći problemi penzionera

- Ponosna sam što sam te godine doživela u relativno dobrom zdravlju i bistrog mozga. Treba poštovati iskustvo i mudrost koji imaju stariji ljudi. Među najstarijima se i može naći neko kome je potrebna pomoć, takve ljude ne treba gledati kao teret. Oni su aktivni učesnici ove zajednice, imaju svoje iskustvo i pravo na kvalitetan život. To je grupa ljudi koji imaju od 65 do 105 godina - kaže Satarić i dodaje:

- Imamo ljude koji su rođeni pre Drugog svetskog rata, žene rođene u tom periodu nisu imale pravo na obrazovanje, radile su ceo život, one obično žive u seoskim sredinama i ne možemo ih porediti sa ljudima rođenim posle toga. Oni koji imaju najniže penzije, njima je veoma teško. Pored usamljenosti, siromaštvo je ključan problem. Svaka četvrta starija žena je u riziku od siromaštva. Podaci instituta BATUT kaže da 10% starijih osoba ima potrebu dnevno za medicinskom negom. U mnogim slučajevima, to im obezbedi porodica, ali nekada oni nemaju nikoga i tu država treba da im pomogne.

Foto: Kurir Televizija

Zdravstvene tegobe starijih lica

Ristić naglašava da su procene samoće kod penzionera zastrašujuće, te da takvi ljudi imaju najviše problema:

- Starije osobe žive same, a u toj samoći svakakve tegobe vam dolaze u glavu. Za starije ljude bi trebalo obezbediti kontakt sa socijalnim službama i da se obezbede pregledi. naš zdravstveni sistem je toliko iskomplikovan, da bi vi došli do lekara, izgubite silno vreme. Dom zdravlja je uvek pun, redovi se čekaju satima. Penzionerima su stvarno dostupni lekovi, ali su obično ti novi lekovi skupi. To je nekorektna propaganda od farmaceutskih kuća. Lekarima je strogo zabranjeno reklamirati lekove, ali dešava se da faraceutske kuće zloupotrebjavaju naše likove.

Samoća kod penzionera je najopasnija! Satarić otkriva koji su najčešći problemi starijih osoba: Starija lica ne smeju biti teret, imaju pravo na pomoć Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs