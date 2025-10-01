Slušaj vest

Bol u stomaku često zanemarujemo, misleći da je posledica brze hrane ili stresa. Ali ponekad, upravo taj bol može biti signal za nešto ozbiljnije - infekciju heliko bakterijom.

Nadimanje, gorušica i mučnina - to su simptomi koje mnogi ignorišu, a oni mogu biti prvi znak infekcije. Lekari upozoravaju da se veliki broj pacijenata javlja tek kada su tegobe već postale ozbiljne, što usporava proces lečenja:

- Helikobakterija utiče na pojavu gastrirtisa, na čir na želucu i dvanestopalačnom crevu i ako se ne leči ona je odgovorna za karcinom želuca i dvanestopalačnog creva. Što znači apel ljudima kada imaju neke tegobe poput gorušice, bola u želucu, nadimanje, štucanje, da se obavezno jave svom lekaru radi dalje dijagnostike. Znači trebamo dijagnostikovati uglavnom kod tih takvih tegoba je helikobakterija pozitivna naravno da onda lečimo helikobakteriju. Svi izbegavaju dijagnostiku smatraju da lečimo agresivno sa tri vrste antibiotika istovremeno, ne jedan pa drugi, već tri istovremeno - kaže dr Biserka Obradović.

Međutim, na udaru ove opasne bakterije nisu samo odrasli, već i deca, koja mogu lakše da se zaraze heliko bakterijom.

- Prevencija raznih helikobakterija nije tako jednostavna, mi to kažemo čiste ruke da budu, kod dece to nije tako jednostavno jer dečica često kontaminiraju svoje ruke. Dakle čiste ruke jer se drugačije helikobakterija prenosi, osim toga hrana mora da bude termički obrađena, jer hrana može da bude kontaminirana tom bakterijom - rekao je pedijatar Saša Milićević i dodao:

- Takođe, voda sa različitih izvora, sa nekih izvora koji su navdno lekoviti gde roditelji vode svoju decu, može takođe da bude zaraženo helikobakterijom. U starijem uzrastu to može da se prenese kontaktom, pričom, može da se prenese i poljupcem, ne možete da znate da li neko ima ili nema, jer veliki broj ljudi su kliconoše, što kažete više od pedeset posto ljudi ima helikobakteriju i mogu da je prenesu.

Stručnjaci ističu da na prevenciji možemo raditi svakodnevno - pravilnom ishranom, higijenom ruku i upotrebom ispravne vode i hrane. Iako se procenjuje da više od polovine svetske populacije nosi ovu bakteriju, i dalje se ne zna koja osoba ima predispoziciju da razvije ozbiljne simptome. Jednostavan pregled može sprečiti ozbiljne posledice - zato lekari podsećaju: ne zanemarujte signale koje vam telo šalje.

