Slušaj vest

Usled obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju u četvrtak i petak, 2. i 3. oktobra, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) pokrenuo je sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Ističe se da padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu.

U višim predelima kiša će preći u sneg, koji će se intenzivirati u četvrtak posle podne i uveče.

U južnim delovima Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga, na području Kosova i Metohije, kao i u planinskim predelima Rasinskog i Topličkog okruga do petka posle podne očekuje se da padne i više od 50 cm vlažnog snega, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

Osim problema u saobraćaju, transportu i drugim vidovima komunikacije, sneg može izazvati probleme u snabdevanju električnom energijom, izazvati oštećenja na dalekovodima, ali i materijalnu štetu na dotrajalim krovovima.

Rizik od grana koje se lome sa drveća, ledenica i blokada puteva, koje mogu u potpunosti da onemoguće akcije spašavanja.

Preporuka je da se u četvrtak i petak ne kreće na put u planinske predele, naročito u navedenim regionima. Budite na oprezu i ostanite informisani, navedeno je u upozorenju RHMZ-a.

Foto: Printscreen/MUP

Kakvo nas vreme očekuje od četvrtka

Tokom noći ka četvrtku oblačno sa kišom, uz pojačanje intenziteta padavina na jugu i jugoistoku Srbije, dok će na visokim planinama kiša preći u sneg, a suvo vreme očekuje se uglavnom na severu zemlјe.

U četvrtak i petak hladno s obilnom kišom a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije sa snegom!

U četvrtak i petak oblačno i hladno, u većem delu zemlјe sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme.

Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48 h u većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše, u brdskim i nižim planinskim predelima između 10 i 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega.