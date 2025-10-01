Slušaj vest

Delegacija Vojske Srbije je paradi prisustvovala na poziv komandanta Nacionalne garde Kipra general-potpukovnika Jorgosa Cicikostasa, koji je za generala Mojsilovića i našu delegaciju priredio prijem veče uoči vojne parade.

U razgovoru je istaknuto prijateljstvo koje veže naše države i narode i ocenjeno da je dosadašnja vojno-vojno saradnja Srbije i Kipra bila sadržajna i plodotvorna, kao i da ima mesta za njeno dalje unapređenje i u novim oblastima od obostranog interesa.

Imajući u vidu da generalu Cicokostasu uskoro prestaje profesionalna vojna služba, načelnik Generalštaba mu je, uz zahvalnost na saradnji i profesionalnom odnosu, poželeo sreću i dobro zdravlje u zasluženoj penziji, izrazivši pritom uverenje da će se uzlazni trend bilateralne vojne saradnje nastaviti i sa novim komandantom kiparske nacionalne garde.

1/4 Vidi galeriju Vojna parada u Nikoziji Foto: Ministarstvo odbrane

General Mojsilović je tokom posete razgovarao i sa predsednikom Kipra Nikosom Hristodulidisom i ministrom odbrane Vasilisom Palmasom. Uz osvrt na upravo završenu vojnu paradu, tokom susreta su razmenjeni stavovi i mišljenja o bezbednosnim izazovima na evropskom kontinentu i konstatovano je da je unapređenje saradnje u oblasti odbrane u obostranom interesu i apsolutno u funkciji jačanja bliskih i prijateljskih odnosa naših država i naroda. Kiparski predsednik i ministar odbrane uputili su izraze zahvalnosti na prisustvu visoke vojne delegacije Republike Srbije na proslavi godišnjice nezavisnosti Kipra.

Načelnik Generalštaba se susreo i sa zamenikom ministra odbrane Grčke Atanasiosom Davakisom. Tom prilikom su pozitivno ocenjeni rezultati dosadašnje bilateralne vojne saradnje Srbije i Grčke i izraženo opredeljenje da se nastavi sa jačanjem odnosa u oblasti odbrane.

Na vojnoj paradi u Nikoziji su predstavljeni savremeni borbeni sistemi u inventaru Nacionalne garde Kipra, među kojima i proizvodi srpske odbrambene industrije — samohodne top-haubice 155 mm „aleksandar“, oklopno vozilo „miloš“ i, na iznenađenje prisutnih građana, višecevni modularni samohodni lanser raketa 122/262 mm „tamnava“.

U delegaciji Vojske Srbije bili su načelnik Uprave za razvoj i opremanje (J-5) brigadni general Stanisav Mijailović, komandant 63. padobranske brigade pukovnik Aleksandar Stupar i načelnik Kabineta načelnika Generalštaba pukovnik Boris Stojković.