U vremenu kada su vesti o sebičnosti i ličnim interesima svakodnevica, retko zasijaju primeri plemenitosti koji vraćaju veru u ljude. Upravo takav primer dolazi iz sveta golubarstva - Aleksandar Romić, član Golubarskog saveza Srbije, odlučio je da proda par svojih golubova za čak 5.000 evra i sav prihod uplati za lečenje bolesne i nezbrinute dece.

Denis na mrežama objavio dirljivu poruku o plemenitom prijatelju Foto: Fejsbuk Printscreen

- Ne živim od golubova, nego za golubove - rekao je Romić, skromno objašnjavajući svoju odluku.

Ovim gestom je pokzao da iza ljubavi prema golubovima stoji još veća ljubav - ona prema ljudima.

Njegov prijatelj i kolega Denis Trailović istakao je da je upravo čovek iza golubova ono što zaslužuje najveće divljenje.

- Nije teško biti jedan od najboljih golubara, ali je mnogo teže biti čovek. Romić je pokazao da je i jedno i drugo. Znam koliko mu je bilo teško da se rastane od tog para golubova, ali još više znam koliko mu je srce bilo puno kada je novac otišao onima kojima je najpotrebniji - napisao je Trailović.

Romićev čin predstavlja primer nesebičnosti i pravu lekciju svima nama Foto: Fejsbuk Printscreen

Romićev čin predstavlja primer nesebičnosti i pravu lekciju svima nama - da je vrednost života u davanju, u tome da pomognemo onima koji se sami bore sa teškim okolnostima. To je poruka koja prevazilazi granice jednog sporta i ulazi u sferu istinske ljudskosti.