Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali predstavio je prvi interaktivni budžetski portal, novu platformu koja će građanima približiti proces pripreme budžeta i aktivno ih uključiti u njegovo kreiranje.

Mali je objasnio kako ona funkcioniše, naglašavajući da se novi budžet priprema u teškim uslovima, a da nova platforma već može da se koristi na stranici budzet.mfin.gov.rs.

- Ovo je platforma koja prvi put omogućava građanima da daju svoje predloge i da na taj način učestvuju u kreiranju budžeta. Na ovaj način transparentnost u upravljanju javnim finansijama više nije samo fraza već temelj dobrog upravljanja i demokratije. Platforma pomaže građanima Srbije da razumeju šta je u budžetu, šta su prihodi, šta su rashodi, na koji način se budžet koristi i ono najvažnije - mogu da daju predloge kako da se pojedine investicije završe, kako da se povećaju ili smanje ulaganja u pojedine oblasti - objasnio je Mali.

Kako funkcioniše budžetski portal Foto: Nemanja Nikolić

Kako je objasnio, na samom portalu postoji forma "podnesi predlog", gde se na jednostavan način može započeti proces da građani daju predlog koji projekat treba uključiti u budžet. Pre nego što daju predlog, građani prolaze jednostavan kviz znanja o javnim finansijama, s namerom da se dodatno informišu i edukuju o ovoj temi, objasnili su iz ministarstva.

Platforma koristi veštačku inteligenciju

Ministar je pojasnio da će sve stručne službe Ministarstva finansija, ali i drugih ministarstava biti uključeni u razmatranje predloga kako bi eventualno izmenili pojedine elemente budžeta koji se priprema za narednu godinu.

Budžetski portal koristi i veštačku inteligenciju Foto: Nemanja Nikolić

- Želimo da budemo odgovorni i transparentni prema građanima. Ministarstvo finansija, među prvima, u državnoj upraviuvodi veštačku inteligenciju, odnosno digitalnog asistenta, koji će biti podrška u odgovoru na pitanja građana - naglasio je Mali.

Portal je, inače, bio dugo u izradi, ali je namera bila da sadržajno i pregledno odgovori na sve potrebe, dok je edukativni karakter portala veoma značajan. Drugi važan segment portala je "vodič kroz budžet", gde se nalaze interaktivne mape, pregled budžeta, odakle novac dolazi, za šta se novac koristi, visina poreza, akciza, kolika su izdvajanja za auto-puteve, penzije.

Budžet za 2026. pred poslanicima Ministar Mali je najavio i da bi predlog budžeta za 2026. godinu trebalo da se usvoji u prvoj nedelji novembra na sednici Vlade Srbije, a da bi u skupštinsku proceduru trebalo da uđe u poslednjoj nedelji istog meseca, te da bi početkom decembra trebalo da bude usvojen.

Mali predstavio prvi Budžetski portal Foto: Nemanja Nikolić