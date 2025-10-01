Srbi prvi put predlozima učestvuju u kreiranju budžeta i daju predloge kako da se troši novac! Ovde su svi detalji o budžetskom portalu
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali predstavio je prvi interaktivni budžetski portal, novu platformu koja će građanima približiti proces pripreme budžeta i aktivno ih uključiti u njegovo kreiranje.
Mali je objasnio kako ona funkcioniše, naglašavajući da se novi budžet priprema u teškim uslovima, a da nova platforma već može da se koristi na stranici budzet.mfin.gov.rs.
- Ovo je platforma koja prvi put omogućava građanima da daju svoje predloge i da na taj način učestvuju u kreiranju budžeta. Na ovaj način transparentnost u upravljanju javnim finansijama više nije samo fraza već temelj dobrog upravljanja i demokratije. Platforma pomaže građanima Srbije da razumeju šta je u budžetu, šta su prihodi, šta su rashodi, na koji način se budžet koristi i ono najvažnije - mogu da daju predloge kako da se pojedine investicije završe, kako da se povećaju ili smanje ulaganja u pojedine oblasti - objasnio je Mali.
Kako je objasnio, na samom portalu postoji forma "podnesi predlog", gde se na jednostavan način može započeti proces da građani daju predlog koji projekat treba uključiti u budžet. Pre nego što daju predlog, građani prolaze jednostavan kviz znanja o javnim finansijama, s namerom da se dodatno informišu i edukuju o ovoj temi, objasnili su iz ministarstva.
Platforma koristi veštačku inteligenciju
Ministar je pojasnio da će sve stručne službe Ministarstva finansija, ali i drugih ministarstava biti uključeni u razmatranje predloga kako bi eventualno izmenili pojedine elemente budžeta koji se priprema za narednu godinu.
- Želimo da budemo odgovorni i transparentni prema građanima. Ministarstvo finansija, među prvima, u državnoj upraviuvodi veštačku inteligenciju, odnosno digitalnog asistenta, koji će biti podrška u odgovoru na pitanja građana - naglasio je Mali.
Portal je, inače, bio dugo u izradi, ali je namera bila da sadržajno i pregledno odgovori na sve potrebe, dok je edukativni karakter portala veoma značajan. Drugi važan segment portala je "vodič kroz budžet", gde se nalaze interaktivne mape, pregled budžeta, odakle novac dolazi, za šta se novac koristi, visina poreza, akciza, kolika su izdvajanja za auto-puteve, penzije.
Ministar Mali je najavio i da bi predlog budžeta za 2026. godinu trebalo da se usvoji u prvoj nedelji novembra na sednici Vlade Srbije, a da bi u skupštinsku proceduru trebalo da uđe u poslednjoj nedelji istog meseca, te da bi početkom decembra trebalo da bude usvojen.
- Budžet Srbije je novac građana Srbije i nama je važno da svaki građanin zna odakle dolazi novac, kuda odlazi i na kraju da ima priliku da iznese svoje predloge na koji način možemo nešto da unapredimo. Građani su najveći čuvari naših javnih finansija, a ovaj portal će im pružiti mogućnost da tu ulogu i ostvare - poručio je ministar i pozvao sve građane da ga posete i daju svoje predloge za budžet za 2026. godinu.