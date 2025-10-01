Slušaj vest

Kompanija WMG sa ponosom je organizovala tribinu na temu srčane slabosti, oboljenja o kojem se malo priča, a spada u malignitete koji su na drugom mestu po stopi smrtnosti u Srbiji. Skrenuta je pažnja na ovaj ozbiljni zdravstveni problem

- WMG Fondacija je pre gotovo dve godine pokrenula projekat "Prevencija kao garancija" sa ciljem podizanja svesti o značaju preventivnih zdravstvenih pregleda i unapređenja javnog zdravlja. Današnja tema "srčana slabost", je tema o kojoj treba mnogo više da se govori iz razloga što upravo ljudi iz neznanja ne jave se na vreme lekarima i na neki način utiču na to da prognoze ove bolesti budu loše, često i sa smrtnim ishodom - rekla je Irena Petrović, direktorka WMG fondacije.

Konferenciji su prisustvovali brojni uticajni gosti, poput ambasadora Velike Britanije, Edvarda Fergusona i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji su se obratili prisutnima i skrenuli pažnju na važnost prevencije bolesti.

- Sama reč kaže: slabost srca i mogućnost srca da radi kao pumpa, odnosno, da snabde sve važne organe u organizmu krvlju. To je ovako da kažem laički rečeno. Osnovno, pacijent oseća zamor, nedostatak vazduha u nekim stadijumima kada je bolest odmakla, onda imamo i otoke nogu, nemogućnost da leži na ravnom, zatim noćno mokrenje, sve je to, da kažem, simptom jedan i znak gde trebate da se javite lekaru - objasnila je prof.dr Svetlana Apostolović, kardiolog.

Tokom konferencije govorilo se o jasnim sredstvima tretiranja bolesti, kao i o napretku nauke i razvoju novih tretmana:

- Mi kao globalna farmaceutska kompanija, koja se pre svega bavi inovativnim lekovima doprinosimo tako što naše inovativne lekove činimo dostupnim pacijentima širom sveta, uključujući i pacijente u Srbiji. Ali i radimo i na drugim sferama poboljšanja celokupnog zdravstvenog sistema, dakle u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja, udruženjima lekara i pacijenata, radimo značajne aktivnosti na polju podizanja svesti, prevenciji, ali i ranom otkrivanju kardiovaskularnih bolesti - kaže Aleksandar Tripković predstavnik AstraZeneke.

Srčana slabost predstavlja ne samo jedan, već niz problema koji se mogu rano uočiti i tretirati, na čemu stručnjaci insistiraju kod pacijenata nezavisno od starosne dobi.

