Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, posetila je danas korisnike u Dnevnom centru i klubu za starije "Palilula"

Oni su je dočekali uz pesmu i osmehe. 

"Za moju Milicu,

Najlepšu Sremicu,

Što strasno ljubiti zna, baš kako želim ja", zapevali su stari popularne stihove. 

"Najlepši doček! Sa starima uvek uz pesmu i osmehe", napisala je ministarka uz video snimak dočeka. U nastavku pogledajte kako je izgledao ovaj susret.

 Podsetimo, ministarka je danas bila i u Gerontološkom centru Beograd, povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba.

Ona je istakla da naši stari nikada ne smeju da budu teret i breme, nego izvor snage, mudrosti i zrelosti.

