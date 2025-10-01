Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, posetila je danas korisnike u Dnevnom centru i klubu za starije "Palilula"

Oni su je dočekali uz pesmu i osmehe.

"Za moju Milicu,

Najlepšu Sremicu,

Što strasno ljubiti zna, baš kako želim ja", zapevali su stari popularne stihove.

"Najlepši doček! Sa starima uvek uz pesmu i osmehe", napisala je ministarka uz video snimak dočeka. U nastavku pogledajte kako je izgledao ovaj susret.

Podsetimo, ministarka je danas bila i u Gerontološkom centru Beograd, povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba.