"ZA MOJU MILICU“: Pogledajte emotivan susret ministarke Stamenkovski sa korisnicima Dnevnog centra i kluba za starije "Palilula": Pesma, osmesi i radost
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, posetila je danas korisnike u Dnevnom centru i klubu za starije "Palilula"
Oni su je dočekali uz pesmu i osmehe.
"Za moju Milicu,
Najlepšu Sremicu,
Što strasno ljubiti zna, baš kako želim ja", zapevali su stari popularne stihove.
"Najlepši doček! Sa starima uvek uz pesmu i osmehe", napisala je ministarka uz video snimak dočeka. U nastavku pogledajte kako je izgledao ovaj susret.
Podsetimo, ministarka je danas bila i u Gerontološkom centru Beograd, povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba.
Ona je istakla da naši stari nikada ne smeju da budu teret i breme, nego izvor snage, mudrosti i zrelosti.
