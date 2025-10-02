Slušaj vest

U Srbiji će danas iznad većeg dela zemlje biti oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, a kasnije posle podne, uveče i tokom noći očekuje se formiranje snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Obilnije padavine se očekuju u južnim, istočnim i delom u centralnim krajevima Srbije - u većini mesta od 20 do 40 mm, lokalno i do 60 mm kiše, dok se na planinama očekuje od 10 do 20 cm, a u višim planinskim predelima i više 30 cm snega.

Na severozapadu zemlje biće promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, na severu i u planinskim predelima i jak severni, dok će najniža temperatura biti od tri do devet stepeni, a najviša od šest na jugu do 13 stepeni na severu. Uveče i u toku noći ka petku očekuje se spuštanje snežne granice, pa se sneg očekuje i u brdskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Foto: Printscreen/RHMZ

I u Beogradu će danas biti oblačno i hladno, posle podne, uveče i tokom noći sa kišom, dok će vetar biti slab i umeren severni, s najnižom temperaturom oko šest stepeni, a najvišom oko 10 stepeni.

U upozorenju za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu za danas i sutra, RHMZ navodi da će u četvrtak i petak biti oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.

Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, zatim tokom noći ka petku i u petak pre podne.

U većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše za period od 48 sati.

RHMZ je izdao i upozorenje za brdsko-planinske predele južne i istočne Srbije na sneg i formiranje snežnog pokrivača danas i sutra, u kojem se navodi da će u četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije biti oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega za period od 48 sati.

Upaljen crveni meteo alarm

Crveni meteo alarm danas je na snazi u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i ne prostoru KiM zbog snega, dok je naradnžasto upozorenje upaljeno zbog kiše. Ovo, crveno upozorenje, znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 9. oktobra, u petak će biti oblačno i hladno sa kišom uz umeren i jak severni vetar, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, dok će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme.

Obilnije padavine očekuju se još u prvom delu dana u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima, dok će posle podne doći do slabljenja intenziteta padavina.

U subotu se očekuje pretežno oblačno i malo toplije uz postepeni prestanak padavina i slabljenje vetra ujutro i pre podne, a posle podne i uveče i postepeno razvedravanje sa zapada.