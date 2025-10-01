Slušaj vest

Nova godina ne može da prođe bez šljaštećih ukrasa na jelci i kućne dekoracije

Iako je suviše rano da govorimo o proslavi i kićenju kuće, Fejsbuk grupe i mali oglasi puni su prodaje lampiona i drugih ukrasa pred početak praznične sezone.

Poslednjih godina u prodavnicama je sve manje bogatih, staklenih, ručno oslikanih lampiona, a sve više plastičnih, pa ljudi sve više traže starinske ukrase po internetu.

Tako se na Fejsbuk grupi Starudije.com može naći oglas za prodaju 25 staklenih ukrasa za jelku iz vremena Jugoslavije, u svojoj fabričkoj kutiji.

Ponuda je 9.900 dinara! Vredi li dati novac za takve nostalgične stvari koje mnoge mogu da vrate u detinjstvo ili ipak presuđuje kvalitet, govori i broj pozitivnih komentara ispod fotografija.

Drugi oglas nudi 10 ukrasa iz istog perioda za 3.000 dinara, a treći je stakleni vrh za jelku, nikada iskorišćen, za 3.950 dinara.

Nekoga će ovi oglasi inspirisati da zavire u stare šifonjere ili kutije svojih baka i deka, pa iskoristiti priliku da se reši viška!

Simboličko značenje lampiona za jelku duboko je ukorenjeno u kulturi i tradiciji obeležavanja Božića i Nove godine. Iako danas uglavnom imaju dekorativnu funkciju, lampioni nose i bogato simboličko značenje- nadu, svetlost, želje i molitve.