Srbija korak bliže inovativnoj vakcini protiv raka: Ministar Popović sa direktorom istražicvačkog centra "Gamaleja" u Moskvi!
Ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, sastao se u Moskvi sa direktorom Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "N.F. Gamaleja" Ministarstva zdravlja Ruske Federacije, akademikom Ruske akademije nauka Aleksandrom Leonidovičem Gincburgom.
Tokom sastanka, kako je saopšteno, razgovarano je o daljem razvoju saradnje između Republike Srbije i jednog od vodećih svetskih naučnih centara u oblasti imunologije i epidemiologije, poznatog u svetu po razvoju vakcine "Sputnjik V".
Ministar Popović izrazio je posebnu zahvalnost kolektivu Centra "Gamaleja" i lično akademiku Gincburgu za brzu i efikasnu isporuku vakcine Srbiji tokom pandemije kovida 19.
- Rukovodstvo Centra predstavilo nam je revolucionarno dostignuće - vakcinu protiv onkoloških bolesti, razvijenu na bazi mRNK tehnologije. Ova inovativna terapija kreira se individualno za svakog pacijenta i, prema dostupnim podacima iz pretkliničkih ispitivanja, pokazuje izuzetno visoku efikasnost u lečenju različitih oblika karcinoma - izjavio je ministar Popović.
Akademik Aleksandar Gincburg istakao je da bi partnerstvo na ovom projektu moglo da bude još jedan snažan primer plodotvorne saradnje Srbije i Rusije u oblasti nauke i medicine.
U cilju konkretizacije dalje saradnje, od 13. do 16. oktobra 2025. godine planirana je poseta visoke ruske delegacije naučnika i lekara Beogradu.
Delegaciju će predvoditi akademik RAN Aleksandar Gincburg i akademik RAN Andrej Dmitrijevič Kaprin, generalni direktor Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju Ministarstva zdravlja Rusije.
Planiraju se sastanci sa ministrom zdravlja Republike Srbije, predstavnicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i sa ministrom Nenadom Popovićem, u cilju što brže dostupnosti ovog inovativnog leka pacijentima u Srbiji. Ukoliko dođe do realizacije, Srbija bi, nakon Rusije, bila prva zemlja u kojoj će ova vakcina biti dostupna onkološkim bolesnicima.