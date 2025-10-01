Slušaj vest

Ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, sastao se u Moskvi sa direktorom Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "N.F. Gamaleja" Ministarstva zdravlja Ruske Federacije, akademikom Ruske akademije nauka Aleksandrom Leonidovičem Gincburgom.

Ministar Nenad Popović zahvalio se kolektivu Centra za brzu isporuku vakcina protiv kovida Foto: Kabinet Nenada Popovića

Tokom sastanka, kako je saopšteno, razgovarano je o daljem razvoju saradnje između Republike Srbije i jednog od vodećih svetskih naučnih centara u oblasti imunologije i epidemiologije, poznatog u svetu po razvoju vakcine "Sputnjik V".

Ministar Popović izrazio je posebnu zahvalnost kolektivu Centra "Gamaleja" i lično akademiku Gincburgu za brzu i efikasnu isporuku vakcine Srbiji tokom pandemije kovida 19.

- Rukovodstvo Centra predstavilo nam je revolucionarno dostignuće - vakcinu protiv onkoloških bolesti, razvijenu na bazi mRNK tehnologije. Ova inovativna terapija kreira se individualno za svakog pacijenta i, prema dostupnim podacima iz pretkliničkih ispitivanja, pokazuje izuzetno visoku efikasnost u lečenju različitih oblika karcinoma - izjavio je ministar Popović.

Akademik Aleksandar Gincburg istakao je da bi partnerstvo na ovom projektu moglo da bude još jedan snažan primer plodotvorne saradnje Srbije i Rusije u oblasti nauke i medicine.

Od 13. do 16. oktobra 2025. godine planirana je poseta visoke ruske delegacije naučnika i lekara Beogradu. Foto: Kabinet Nenada Popovića

U cilju konkretizacije dalje saradnje, od 13. do 16. oktobra 2025. godine planirana je poseta visoke ruske delegacije naučnika i lekara Beogradu.

Delegaciju će predvoditi akademik RAN Aleksandar Gincburg i akademik RAN Andrej Dmitrijevič Kaprin, generalni direktor Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju Ministarstva zdravlja Rusije.