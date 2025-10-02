Slušaj vest

Pojedini ljudi u Srbiji, a naročito budući bračni parovi šokirani su zbog cene profesionalnih fotografa koju uzimaju za fotografisanje ili snimanje na svadbama. Mladi tvrde da se iznosi paketa u prestonici kreću i do par hiljada evra, dok je minimalni iznos u unutrašnjosti 600 evra.

- U početku smo mislili da je u pitanju neka greška, ili da dobijamo filmsku produkciju. Ali ne, to je bila realna ponuda za svadbeni paket koji uključuje dolazak fotografa po mladu, snimanje u prirodi, dolazak u crkvu, restoran, nekoliko lokacija tokom dana, i na kraju snimanje dronom - potvrđuje za Kurir mlada iz prestonice koja pravi venčanje u novembru.

I na društvenoj mreži X pokrenula se polemika oko ovih cena gde su korisnici pisali kakva su iskustva imali i koliko su para iskeširali za profesionalni snimak i fotografije. Sudeći po komentarima većina njih je mislila da to košta par stotina evra, međutim, ispostavilo se mnogo više.

Šokantne cene fotografa na svadbama Foto: Profimedia

- Za hiljadu evra profi aparat, slikaš, prodaš posle svadbe. To ne sme da košta više od 200-300 evra - pisalo je u jednom komentaru, dok je u drugom stajalo da u Novom Sadu iznosi i do 3.000 evra:

Debelo naplate i gostima

- Najviša ponuda koju sam dobila od fotografa je 5.900 za svadbu u Crnoj Gori. Em što naplate mladencima, nego i goste oderu. Sad sam bila na nekim veseljima, od jednog poziranja sa domaćinima napravi pet, šest slika. Total vertikalno, total horizontalno, pa do pola, pa svaka osoba posebno.... I onda ti tutne špil istih fotografija za 50 evra.

Međutim, mnogi su naglasili da svaki dinar vredi dati za fotografa jer uspomene nemaju cenu.

Mladenci spremni da daju toliki novac jer uspomene nemaju cenu Foto: Shutterstock

Cenovnik Osnovni paketi (bez drona, sa jednim fotografom i snimateljem) - od 600 do 1.200 evra

Prošireni paketi (sa dodatnim snimateljem, montažom, albumima i trailerom) - od 1.500 do 2.500 evra

Premium paketi (snimanje dronom, više lokacija, teaser video, celovečernji film, noćno fotkanje) - od 3.000 do 5.000 evra Cena dodatno skače zbog drona

Naime, snimanje iz vazduha, koje je postalo gotovo neizostavno u svadbenim videima poslednjih godina, najčešće dodatno košta. Cena dron snimanja kreće se od 300 do čak 800 evra, u zavisnosti od opreme i trajanja snimanja.