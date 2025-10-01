Slušaj vest

OTP banka Srbija danas je zvanično uručila donaciju Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Carica Jelena“ u Nišu, najvećoj regionalnoj školi za decu sa smetnjama u razvoju. Donacija je iskorišćena za zamenu stolarije i obnavljanje oluka. Tako je 139 učenika, 52 profesora i 22 predstavnika nenastavnog osoblja novu školsku godinu započelo u toplijem i funkcionalnijem ambijentu.

Ova donacija deo je prakse OTP banke, koja je odlučila da umesto kupovine novogodišnjih poklona za klijente i partnere sredstva usmeri na humanitarno doniranje ka ustanovama od posebnog značaja za zajednicu kao što je škola „Carica Jelena“. Zahvaljujući ovogodišnjoj donaciji zamenjeno je 38 prozora i 37 vrata u različitim dimenzijama, što je ukupno 322 metara kvadratnih nove stolarije, i postavljeno je 436 metara novog oluka.

Prisutnima na događaju obratio se Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija, ističući da za Banku poslovni rezultati nisu dovoljni ako ne uključuju i odgovornost prema zajednici.

Foto: Nikola Živić

„Veliko nam je zadovoljstvo što smo danas u prilici da se radujemo početku nove školske godine u obnovljenoj školi. ŠOSO „Carica Jelena“ je vaspitno-obrazovna ustanova koja već decenijama pokazuje koliko su znanje, posvećenost i ljubav prema deci snažne pokretačke sile. Profesori i osoblje svakodnevno ulažu ogroman trud da pruže deci adekvatne i podsticajne uslove da rastu, uče i razvijaju se. Ponosni smo što smo baš u ovoj školi pokazali koliko nam je lokalna zajednica važna, jer delimo iste vrednosti – brigu za zajednicu, veru u potencijale svakog deteta i snagu zajedništva. Ova donacija je deo naše šire vizije da unapredimo zajednicu na način koji ostavlja trajnu vrednost. Dodatno, priznanje koje smo nedavno dobili od renomiranog magazina Euromoney za Najbolju ESG banku u Srbiji za nas je potvrda da smo na pravom putu. Pozivamo i druge društveno odgovorne kompanije i privrednike da se priključe ovakvim inicijativama – jer samo zajedničkim delovanjem možemo stvoriti solidarnije društvo za sve nas“, izjavio je Predrag Mihajlović.

Foto: Nikola Živić

Prema rečima direktorke škole Nataše Kaličanin, zahvaljujući donaciji OTP banke, ne samo da će biti rešeni tehnički problemi, već će biti stvoreno podsticajnije i funkcionalnije okruženje za učenje, boravak i rehabilitaciju dece.

“U nastojanju da našim učenicima, koji pripadaju najosetljivijoj populaciji u društvu, obezbedimo što bolje uslove za učenje i boravak u školi, oslanjamo se na podršku društveno odgovornih kompanija. Donacija OTP banke Srbija predstavlja do sada najveći i najznačajniji doprinos našoj školi. Zahvaljujući zameni dotrajalih prozora i vrata u skoro svim delovima škole, kao i oluka u starom krilu škole, obezbeđeni su kvalitetniji uslovi za rad i stvorena je nova, podsticajnija slika škole kao mesta u kome naši učenici provode najveći deo dana. Zahvaljujemo OTP banci na poverenju i posvećenosti unapređenju obrazovanja i kvaliteta života naših učenika”, rekla je Nataša Kaličanin.

Foto: Nikola Živić