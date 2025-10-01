Slušaj vest

AikBank donirala je 65.000 evra Fondaciji SOS Dečija sela Srbija za program „Jačanje porodice“ u Nišu. Ova donacija nastavak je petogodišnjeg partnerstva, kojim AikBank pruža značajnu podršku ranjivim grupama kroz program usmeren na osnaživanje porodica kako bi deca mogla da odrastaju u sigurnom okruženju sa svojim roditeljima.

„Za nas, svako dete zaslužuje priliku da odrasta u ljubavi, sigurnosti i sa svojim najbližima. Naš osnovni cilj je da porodicama pružimo podršku upravo onda kada im je najpotrebnija, kako bi zajednički prevazišli izazove Donacija AikBank nam pruža mogućnost da još snažnije i efikasnije nastavimo naše aktivnosti u Nišu. Zahvaljujući ovoj podršci moći ćemo da obezbedimo deci sigurnije detinjstvo i doprinesemo izgradnji zdravije lokalne zajednice. Iskreno se zahvaljujemo AikBank na ukazanom poverenju i partnerstvu koje nam daje novu snagu za dalji rad na poboljšanju života dece i porodica“, poručuje nacionalna direktorka Vesna Mraković Fondacije SOS Dečija sela Srbija.

Foto: Promo

„Kao najveća domaća privatna banka, naša odgovornost je da aktivno učestvujemo u izgradnji što boljih uslova za život u lokalnoj zajednici. Verujemo da je inkluzija svih građana temelj zdravog društva i održivog razvoja, zbog čega već pet godina podržavamo SOS Dečija sela u programu inkluzije porodica, kako bi svako dete moglo da odrasta sigurno i da ima podršku i priliku da ostvari svoj puni potencijal. To je najbolja investicija u budućnost kojoj pripadamo,” izjavio je Petar Jovanović, predsednik Izvršnog odbora AikBank.

Fondacija SOS Dečija sela Srbija već 20 godina pomaže deci, mladima i porodicama, a kroz rad Centra za podršku porodici u Nišu, Fondacija je do sada bila oslonac za 407 porodica. Kroz ovaj program, Fondacija pomaže porodicama da prevaziđu životne izazove i spreče izdvajanje dece iz bioloških porodica.

SOS Dečija sela Srbija postoji od 2004. godine i do sada je pomogla više od 116.000 dece, mladih i odraslih, kroz različite programe podrške. Donacija AikBank omogućiće veći domet terenskih aktivnosti, psihosocijalnu i edukativnu podršku najugroženijim porodicama u Nišu. Pored ove direktne donacije, AikBank poziva i svoje klijente da se uključe u podršku ovoj značajnoj organizaciji, time što će na AikBank bankomatima direktno donirati SOS Dečijim selima.

Foto: Promo

Na osnovu zapaženih rezultata, Fondacija SOS Dečija sela Srbija potvrđuje da njen rad donosi konkretne promene jer većina dece ostaje sa svojim porodicama, a roditelji stiču samostalnost i snagu za brigu o najmlađima. Zahvaljujući kontinuiranoj podršci partnera poput AikBank, Fondacija SOS Dečija sela Srbija nastavlja da izgrađuje sigurniju budućnost za najugroženije porodice u Srbiji.



*********

O AikBank

AikBank je jedna je od najbrže rastućih banaka u Srbiji, koja pruža kompletne i specijalizovane usluge malim i srednjim preduzećima i korporativnim klijentima. Posvećeni smo konstantnom inoviranju i podršci našim klijentima pružajući im najbolje korisničko iskustvo. Naš cilj je da budemo banka prvog izbora za sve klijente, uvek i svuda. Aktivno podržavamo lokalnu zajednicu, doprinoseći unapređenju uslova za život i rad u svim sredinama u kojima poslujemo. AikBank poslovna mreža obuhvata preko 130 filijala i više od 520 bankomata u 54 grada širom Srbije, kao i više od 2000 zaposlenih u sistemu Banke.