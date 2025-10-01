Slušaj vest

Ni u Americi, najmoćnijoj državi sveta, nije sve savršeno. Američka vlada je obustavila rad – kongres nije usvojio privremeni budžet, a zaposleni su u strahu od otkaza.

Senatori nisu uspeli da usvoje meru finansiranja neophodnu za nastavak funkcionisanja, nakon čega su republikanci i demokrate počeli da prebacuju krivicu jedni na druge.Predsednik Donald Tramp je oštro i očekivano optužio demokrate da “žele da zatvore vladu”, tvrdeći da je “bolest shutdowna” izazvana njihovim zahtevima, zbog čega može doći do masovnih i nepovratnih rezova, odnosno otkaza zaposlenima u državnoj administraciji. Strahuje se da bi 750.000 saveznih radnika SAD moglo bi da bude poslato na prinudni odmor, dok bi ključne službe nastavile svoj rad, ali bez plate.

Tramp je bio kategoričan i na sastanku sa 800 najviših oficira, gde je kritikovao ono što naziva "woke" standardima u vojsci, navodeći da se unutrašnji nemiri i nestabilnosti u američkim gradovima mogu tretirati kao neka vrsta "rata iznutra".

I na kraju još oštriji:

"Onom kome se ovaj stav ne dopada, slobodno može da napusti prostoriju, ali će to platiti svojim činom i karijerom."

Gosti emisije "Usijanje":

Prof. dr Radomir Milašinović, osnivač Evroazijskog bezbednosnog foruma i nekadašnji dekan Fakulteta bezbednosti

Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku

Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku