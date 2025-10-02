Slušaj vest

Amerikanka Mia Kerčer, marketinški stručnjak i digitalni nomad, već neko vreme živi u Beogradu, gde redovno deli utiske o životu u Srbiji sa svojim pratiocima. Nedavno je doživela situaciju koja ju je duboko dirnula i koja je za nju predstavljala plemenit i retko nesebičan čin dobrote.

Kako je ispričala, sve se dogodilo usred jake kiše na prometnoj ulici, kada je žena zaustavila automobil, pružila joj kišobran i samo kratko rekla: "Pada kiša, uzmi moj kišobran".

Mia je bila u šoku nesebičnom plemenitošću nepoznate žene Foto: Tik Tok Printscreen/the.mia_kercher

- Nisam mogla da verujem. Ponavljala sam da ne treba, ali ona je insistirala: "Samo uzmi". To je bilo bukvalno najlepše što mi se dogodilo. Par minuta kasnije kiša se potpuno sručila, a taj kišobran mi je bio spas, ispričala je Mia.

Njena priča izazvala je mnoštvo reakcija. Devojka Džordžija podelila je slično iskustvo iz Srbije - žena u prodavnici u Srbiji bez reči je platila namirnice.

- Račun je iznosio 800 dinara, ali mi kartica nije radila, a nisam imala keš. Jedna fina godpođa je platila bez reči - objasnila je.

Mnogi su se složili i potvrdili: "Da, mi smo takvi - kad ti pomoć zatreba, dobićeš je".

Ovo nije prvi put da Mia javno govori o toplini i nesebičnosti ljudi u Srbiji. Ranije je podelila i priču iz jednog beogradskog lokala, gde joj je mladić dao hranu "na veresiju", kada je bila u dilemi da li će imati dovoljno novca za autobus.

Mnogi stranci hvale srdačnost i ljubaznost Srba Foto: Dragana Udovičić

"Uzmi sada, plati sutra", rekao joj je, a taj gest, priznaje, ostavio ju je bez reči.

I nakon tog snimka bilo je mnoštvo komentara, a između ostalih javio se i jedan pratilac iz Hrvatske.

- Srbi su najgostoljubiviji narod koji poznajem - rekao je on, dok su drugi istakli da se ista srdačnost oseća širom Balkana.