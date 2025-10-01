Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Jovanku, baku koja je nedavno proslavila svoj 103. rođendan.

„Ima trenutaka koji vas duboko dirnu i zauvek ostanu u srcu. Poseta baki Jovanki, koja je nedavno napunila 103 godine, jedan je od takvih“, izjavila je ministarka.

Ona je istakla da su naši stari sačuvali ono što današnjem vremenu često nedostaje – zahvalnost. „Iako je bila srećna zbog skromnog poklona, više puta je ponovila: ‘A što ste se mučili?!’“, navela je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da joj je susret sa bakom bio predivno i dirljivo iskustvo, koje ju je ganulo do suza.