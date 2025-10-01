Slušaj vest

Ništa nije ostvareno dok prethodno nije odsanjano. Reči koje je često ponavljao Dragan Sakan, vizionar i osnivač New Moment agencije, odzvanjale su ovih dana u srcu Pirana. U ovom idiličnom gradu održan je regionalni board meeting, posvećen 25. godišnjici Piran Idea – prve škole kreativnog mišljenja u regionu.

Još 2000. godine, Dragan Sakan osnovao je Ideas Campus u Piranu, koji je prerastao u Piran Idea Festival, epicentar kreativnosti i ideja. Kampus je bio više od edukativnog programa - bio je san o svetu gde kreativci iz Evrope i sveta razmenjuju mišljenja, u kojem se advertajzing pretvara u umetnost, a ideje postaju pokretači akcije.

Foto: Daniel.Skerjanc/Daniel.Skerjanc

„Saki je verovao da ideja vredi više od svake valute, a da je Piran mesto gde se snovi rađaju. Danas kada slavimo i 25 godina Piran Idea festivala, nastavljamo da gradimo poslovanje na tim temeljima. Balkanska kreativnost ima snagu da osvoji svet – uz srce, emocije i neustrašivost, kao i spremnost na konstantno učenje, prihvatanje promena i praćenje trendova“, izjavio je Žarko Sakan, Managing Director New Moment agencije.

New Moment je tokom četiri decenije svog postojanja izgradio mrežu od preko 250 stručnjaka u devet gradova regiona, realizovao hiljade kampanja, osvojio desetKanskih lavova kao deo WPP grupe i transformisao mnoge brendove u velike globalne igrače.

"Piran Idea festival nam je pokazao da ništa nije nemoguće ako se sanja dovoljno hrabro, a mi smo se okupili da oživimo taj duh. Istorija New Momenta ispisana je hiljadama ideja koje su oblikovale brendove i menjale advertajzing, a našu budućnost gradimo na uverenju da je promena jedina konstanta i da, verni svom imenu („Nomen est omen“), uvek ostajemo novi. Saki nas je naučio da gledamo srcem, i zahvalan sam našem regionalnom timu što čini da snovi postanu stvarnost. Velika je prednost i čast imati pored sebe tim ljudi koji su u agenciji 15, 20 i više godina", izjavio je Lazar Sakan, CEO New Moment agencije.

Foto: Daniel.Skerjanc/Daniel.Skerjanc

Festival Piran Idea je okupio više od 1.000 predstavnika iz 47 zemalja. Prezentacije legendi advertajzinga inspirisale su hiljade, dok su mnogobrojne nagrade dodeljivane tokom ovog festivala potvrdile njegovu relevantnost za region.

Regionalni board meeting: Sanjari se okupljaju u Piranu

U čast dvostrukog jubileja održan je, regionalni board meeting u Piranu, a okupio je predstavnike New Moment kancelarija iz Beograda, Ljubljane, Sarajeva, Podgorice, Prištine, Skoplja, Tirane, Zagreba i Sofije. Fokus je bio na razmeni ideja, prezentaciji vizija i definisanju strategije za budućnost. Regionalne kancelarije usaglasile su se oko petogodišnjeg plana, i projekata na kojima će zajedno raditi.

New Moment i Piran Idea festival nastavljaju da inspirišu, jer u svetu gde se menja sve, jedna stvar ostaje ista, a to je da snovi menjaju svet.