Vremenska prognoza za naredne dane, u kojim smo se nadali Miholjskom letu, predviđa nešto potpuno suprotno od toplih, jesenjih dana: niske temperature, veliku količinu kiše, pa čak i sneg!

Prognostičari vremenskih prilika navode da je glavni krivac za ovaj rani hladni talas ciklon koji donosi hladan vazduh. Marko Čubrilo navodi da, sudeći prema modelima koji analiziraju meteorološke podatke, šansi za Miholjsko leto nema do 15. oktobra.

Ciklon donosi hladnoću

- Od sutra će uslediti razvijanje ciklona nad Jonskim morem koji će se do nedelje kretati na istok i u čijem će zapadnom sektoru doći do povlačenja vrlo hladnog vazduha sa severa. Kako će ciklon biti relativno daleko od nas obilne padavine se očekuju na jugoistoku i jugu našeg regiona, dok će se severnije i zapadnije uglavnom zadržati suvo - napisao je Čubrilo na fejsbuku.

On dodaje da u isto vreme vrlo obilne padavine očekuju Makedoniju, Albaniju, Grčku, veći deo Bugarske i Rumunije gde bi ponegde moglo pasti i preko 250mm taloga, što su, kako kaže, količine koje mogu izazvati lokalne poplave i bujice posebno što dolaze posle dužeg, suvog, perioda.

Čubrilo navodi da na planinama Srbije, severne Crne Gore i istoka BiH koja su preko 900mnv može biti obilnog snega i da se tamo očekuje fromiranje snežnog pokrivača visine od 15cm do 45cm zavisno od nadmorske visine. Duvaće umeren i jak severni vetar, a duž većeg dela Jadrana jaka i olujna bura.

Mraz, sneg, kiša

Što se temperatura tiče, precizira da je današnji maksimum od +11 do +17 stepeni Celzijusa, a zatim još hladnije uz maksimume od +4 do +14 stepeni Celzijusa.

- U nedelju će ciklon slabiti tako da će prestati uticati na vreme kod nas dok se posle podne preko nas mogao premestiti oslabljen hladan front i ponegde pre svega na severozapadu regiona doneti slabu, prolaznu, kišu, biće malo toplije, ali i dalje vrlo hladno za ovaj deo godine. Od nedelje noći hladne, tako da se na planinama očekuju slabi mrazevi, dok su u nizinama ponegde mogući prizemni mrazevi. Tokom dana polako toplije i u sredu maksimumi od +14 do +22 stepena Celzijusa - kaže Čubrilo i dodaje da drugi deo nedelje najverovatnije donosi novo, manje, zahlađenje i kišu ponegde uz maksimume do +9 do +19 stepeni Celzijusa.

- Trenutno do 15.10. nema najava za period “Miholjskog leta” što ne znači da ga i neće biti ali ono nije tako sigutno kao ranijih godina jer za sada modeli oko 15.10. posle kraćeg otopljenja daju mogućnost jačeg pogoršanje i zahlađenja - zaključuje Čubrilo.

I prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda predviđa loše vreme u narednim danima.

Velika količina kiše

- U četvrtak i petak oblačno i hladno, u većem delu zemlјe sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne - navode i dodaju:

- Tokom perioda od 48 h u većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše, u brdskim i nižim planinskim predelima između 10 i 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega.

RHMZ navodi da će u subotu pretežno oblačno i malo toplije uz postepeni prestanak padavina i slablјenje vetra ujutro i pre podne, a posle podne i uveče i postepeno razvedravanje sa zapada.

- U nedelјu jutro hladno, naročito na jugu i jugoistoku, gde je moguća lokalna pojava slabog prizemnog mraza, a u toku dana se očekuje novo prolazno naoblačenje sa severozapada, koje ponegde može usloviti kratkotrajnu kišu. Sledeće sedmice suvo sa sunčanim intervalima i postepeno toplije - najavljeno je u prognozi.

Usled obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju u četvrtak i petak, 2. i 3. oktobra, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) pokrenuo je sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.