Dirljivi susret ministarke
Međunarodni dan starijih
BAKA NADA URUČILA MINISTARKI POKLON PA SE RASPLAKALA Stamenkovski se družila danas sa starijim sugrađanima: Bilo je i suza i smeha, baš kao i u životu (VIDEO)
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski provela je dan u Gerontološkom centru Beograd, povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba.
Od baka Nade, ministarka je dobila i poklon od starih iz Centra, koji su sami izradili. Uručenje poklona proteklo je veoma emotivno, a baka Nada se i rasplakala, kako kaže, od radosti.
- Danas je Međunarodni dan starijih. Provela sam ga sa korisnicima GC Beograd. Baka Nada mi je u ime svih uručila poklon koji su sami izradili. Bilo je i suza i smeha. Baš kao i u životu - napisala je ministarka uz video snimak iz Gerontološkog centra.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši