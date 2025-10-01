Od baka Nade, ministarka je dobila i poklon od starih iz Centra, koji su sami izradili. Uručenje poklona proteklo je veoma emotivno, a baka Nada se i rasplakala, kako kaže, od radosti.

- Danas je Međunarodni dan starijih. Provela sam ga sa korisnicima GC Beograd. Baka Nada mi je u ime svih uručila poklon koji su sami izradili. Bilo je i suza i smeha. Baš kao i u životu - napisala je ministarka uz video snimak iz Gerontološkog centra.