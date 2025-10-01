Inače, kako smo već pisali, prvi sneg doneo je u Srbiju hladni talas koji je počeo pre nekoliko dana.

- U četvrtak i petak oblačno i hladno, u većem delu zemlјe sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne - navode iz RHMZ.