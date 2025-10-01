Prve pahulje doneo nam je hladni talas koji će potrajati nekoliko dana
Društvo
PRVI SNEG NA KOPAONIKU! Pogledajte zimsku idilu (VIDEO)
Slušaj vest
Kako se može videti na snimku sa stranici Infokop, na popularnoj planini je prava zimska idila.
Inače, kako smo već pisali, prvi sneg doneo je u Srbiju hladni talas koji je počeo pre nekoliko dana.
Kako su najavili metorolozi, tokom narednih dana u našoj zemlji biće hladno vreme, sa velikom količinom padavina.
- U četvrtak i petak oblačno i hladno, u većem delu zemlјe sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne - navode iz RHMZ.
Detaljnu prognozu pročitajte OVDE.
Reaguj
Komentariši