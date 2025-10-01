Kazne za vozača ako nema zimske gume posle 1. novembra

Jesen je već stigla, a to znači da je sa promenom godišnjeg doba stigla i promena vremena — na loše! Dan je kraći, kiše ima više, a od danas i sneg se pojavio u Srbiji! Zbog toga je važno da vozači opreme svoje automobile za nagli pad temperatura i moguće snežne padavine takozvanim "zimskim kompletom za preživljavanje".

U Srbiji su danas pale prve pahulje, a na planinskim oblastima jugozapadne, južne i istočne Srbije najavljen je sneg sa snežnim pokrivačem od 25 do 50 centimetara.

Meteorolozi najavljuju dramatičan pad temperatura, prve mrazove, a "otkazano" je čak i Miholjsko leto.

Pao sneg na Goliji:

Stiže i do pola metra snega

Kako navode iz RHMZ, u četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije vreme će biti oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Takođe, u planinskim predelima očekuje se između 25 i 50 centimetara snega za period od 48 sata.

- Velika količina snega se očekuje i na Zlatiboru, gde će ceo dan u petak biti 0 stepeni, zatim prema granici sa Crnom Gorom, i na Kosovu i Metohiji u svim predelima koji su preko 500-600 metara nadmorske visine. I Stara planina će biti zavejana. U mestima oko 500 metara nadmorske visine biće oko 2 stepena, u ostalim delovima zemlje maksimalna temperatura će biti između 8 i 13 stepeni, a minimalna od 4 do 8 stepeni - navodi u mesečnoj vremenskoj prognozi Ivan Ristić, meteorolog.

Foto: ANP / ddp USA / Profimedia

Pet stvari koje morate da imate u kolima

Iako je tek početak oktobra, sve vremenske prognoze ukazuju na to kako bi izbegli probleme na putevima, stručnjaci vozačima savetuju da u automobil stave pet važnih predmeta koji će ima pomoći u slučaju da se nađu u neprilici zbog nevremena.

1. Baterijska lampa

Prva stvar koji bi obavezno morali da imate u kolima je baterijska lampa. Posebnu opasnost predstavljaju dani koji postaju znatno kraći, a kvarovi nakon mraka češći.

Važno da imate baterijsku svetiljku i rezervne baterije u automobili kako biste mogli da signalizirate drugim vozačima ako ostanete na neosvetljenom putu.

Osim toga, uz lampu lakše možete proveriti motor i obaviti popravke, poput promene gume.

2. Kablovi za starter

Kablovi za paljenje (starterski kablovi) treba da se nalaze u automobilu.

Niske temperature posebno utiču na akumulatore, a automobilski klub RAC ističe da su ispražnjeni akumulatori "mnogo češći" zimi, tako da vozači uvek moraju imati set kablova za paljenje sa sobom u vozilu.

Foto: Shutterstock

3. Topla odeća

Na listi se nalazi i topla odeća, koja može biti ključna u slučaju da vozač ostane zaglavljen na putu. Ostati zaglavljen sa praznim akumulatorom u bilo koje doba godine nije nimalo prijatno, ali čekanje pomoći zimi može biti ozbiljan problem, posebno ako su deca u automobilu.

Držanje toplih jakni, kapa i šalova u prtljažniku bukvalno može spasiti život.

4. Naočare za sunce

Vozači bi uvek trebalo da imaju naočare za sunce u svojim automobilima zimi. Iako na prvi pogled zvuči neobično, ali nizak položaj sunca zimi može zaslepiti vozače.

Naočare za sunce mogu pomoći da se spreči da vozači previde opasnosti na putu.

5. Zalihe hrane

Vozači bi takođe trebalo da imaju zalihe hrane u svom automobilu.

- Držite visokokaloričnu hranu poput čokolade, čipsa ili zaslađenih pića u automobilu u slučaju da se zaglavite u saobraćaju zbog snega ili loših uslova - savetuju oni.

Stručnjaci napominju da hladnije vreme često donosi više saobraćajnih gužvi, više kvarova i duže čekanje na pomoć na putu. Stoga, osnovna oprema u vozilu može napraviti razliku između toga da li ćete ukoliko ostanete zaglavljeni sa vozilom tokom tokom jeseni ili zime biti u ozbiljnom riziku.