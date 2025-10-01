Slušaj vest

Očekujem da će 3. novembra početi nova školska godina na univerzitetima i to u punom kapacitetu, kaže za RTS ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Ističe i da ne želi da veruje u scenario da će ponovo biti blokada, ali da, ukoliko ih bude, odgovor države će biti isti kao i do sada. Represiju na univerzitete nećemo uvoditi, ali isto tako nećemo plaćati nerad, poručuje ministar.

Nekada je na današnji dan počinjala školska godina na fakultetima, a danas su u toku ispitni rokovi i još nije završena prethodna akademska godina. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ističe da očekuje da će 3. novembra početi nova školska godina na univerzitetima i to u punom kapacitetu.

“Ja verujem u normalizaciju stanja na svim univerzitetima u Srbiji, posebno na beogradskom gde je bilo najburnije uz novosadski prošle školske godine. Voleo bih da je ta prošla školska godina za nama i da smo naučili pouku, a to je da univerzitet može da opstane isključivo ukoliko radi ono što je njegova osnovna svrha, a to je da prenosi znanje, da proširuje znanje i da verifikuje znanje i veštine svojih studenata”, naglasio je Dejan Vuk Stanković.

Odgovarajući na pitanje šta je plan ako ponovo dođe do blokada, ministar kaže da ne želi da veruje u taj scenario.

“Mislim da svi dekani, rektori, profesori, saradnici treba da odvoje obrazovni proces, proces držanja nastave, vežbi, konsultacija i ispita od svojih političkih stavova i univerzitete ne treba da koriste kao političku platformu za promociju određenih političkih stavova i određenih ličnosti. Ako bude blokada, a ja se nadam da neće biti, mislim da će odgovor države biti isti prema onima koji sprovode blokadu kakav je bio i u prethodnom periodu. Dakle, ako ne rade visokoškolske ustanove, onda oni koji ne rade neće moći da dobiju novac, a oni koji sprečavaju druge da studiraju, nažalost, neće moći da ostvare svoje pravo da studiraju”, objasnio je Dejan Vuk Stanković.

Represiju na univerzitete nećemo uvoditi, ali isto tako nećemo plaćati nerad i nećemo nikom izlaziti u susret kada je reč o tome da remeti normalno funkcionisanje obrazovnog procesa, poručio je ministar.

“Tolerancije neće biti za kršenje zakona, jer zakon je vrlo jasan u pogledu onoga za šta se koriste visokoškolske ustanove. One se ne koriste za promociju političkih ideja, a blokade kao čin su čin unutrašnjeg podrivanja visokoškolskih ustanova koje sprovode oni koji bi trebalo od tih visokoškolskih ustanova najviše da profitiraju, a to su oni koji su tamo zaposleni, tj. profesori i saradnici i studenti koji tamo idu da steknu znanje i veštine koje su im neophodne za život”, dodao je Dejan Vuk Stanković.

"Ove godine 12 milijardi dinara veći budžet za visoko školstvo"

Na pitanje da li je razgovarao sa dekanima, kaže da se sastajao sa njima kada je preuzeo dužnost ministra.

“Nakon toga su počeli oni pregovori državne delegacije sa predstavnicima univerziteta, pa nije bilo potrebe da ja pojedinačno pregovaram”, rekao je Dejan Vuk Stanković.

Poručio je i da su ti pregovori doveli do toga da se ide ka tome da se završi akademska godina.

“Država je sve ono što je mogla da uradi za visoko školstvo u ovoj godini uradila. Ove godine je 12 milijardi dinara veći budžet za visoko školstvo nego što je bio. Ukoliko govorimo o povećanju zarada, imali smo vrlo visok stepen tih povećanja”, rekao je Dejan Vuk Stanković.

Podsetio je i da je prethodna Vlada donela odluku da svi samofinansirajući studenti dobiju 50 odsto refundacije školarine od države.

“Mi smo stvorili sve preduslove u finansijskom smislu da univerziteti rade. Takođe, svi materijalni troškovi će biti isplaćeni do kraja godine, dve tranše su date”, rekao je ministar.

"Nekim dekanima jezik bio brži od pameti"

Govoreći o tome što su se neki dekani žalili da nemaju sredstava da plate račune za struju, Dejan Vuk Stanković kaže da je “nekima jezik bio brži od pameti”.

“Bili su isuviše nestrpljivi. Bojim se da su ti dekani, posebno ti neki glasni dekani, neću da pominjem imena, zaboravili šta su radili tokom dva semestra. Znate, to su materijalni troškovi za rad tih institucija. Te institucije su bile obeležene plenumima i blokadama. Tada nisu bili zabrinuti da li te institucije rade ili ne, a materijalni troškovi koje su politizovali, to su materijalni troškovi koji su bili za rad tih institucija. Mi smo to isplatili u dve tranše i u novembru i decembru ćemo platiti druge dve tranše, tako da nikome neće biti isključena ni struja, ni voda, niti će stizati opomene”, rekao je ministar.

Kada je reč o refundaciji polovine školarine za samofinansirajuće studente, ministar kaže da uskoro treba da očekuju povraćaj novca. "Vrlo uskoro, budite sigurni da će vrlo uskoro biti”, dodao je.

Kada je reč o blokadi Rektorata, ministar kaže da je njegov principijalni stav da sve zgrade visokoškolskih ustanova i upravne zgrade univerziteta treba da služe svoje primarne svrhe i da ne treba da budu blokirane.

“Svaki rektor u ovoj zemlji treba da dođe u svoju upravnu zgradu i da se bavi svojim poslom kao i svaki drugi čovek”, poručio je Dejan Vuk Stanković.

"Sve škole u Srbiji rade, uz neke manje probleme u školi 'Pavle Savić"

Kada je reč o osnovnim i srednjim školama, ministar navodi da sve škole u Srbiji danas rade, uz neke manje probleme koji se tiču zamene kadra u školi “Pavle Savić”.

Govoreći o toj školi, Dejan Vuk Stanković je rekao da ne može da se bavi “okolnostima pojedinačnog slučaja”.

“Ja samo kažem, novi direktor je izabran na zakonit način i on ima ulogu da organizuje proces nastave. U toj školi najveći broj dece, na sreću, već duže vremena pohađa nastavu, a što se tiče tih problema, postoje problemi zbog toga što nemate u potpunosti adekvatnu zamenu za nastavnički kadar koji u ovom trenutku odsutan sa posla”, dodao je ministar.

Komentarišući izveštaj koji potpisuju građanske inicijative koji kaže da je više od 100 zaposlenih u školama ostalo bez posla ili produžetka ugovora, dok je u gimnazijama i osnovnim školama pokrenuto više od 110 disciplinskih postupaka u brojnim gradovima u Srbiji, ministar kaže da ne voli improvizacije, a da je "taj izveštaj pun improvizacija".

“U Srbiji postoji 1.860 osnovnih i srednjih škola. Tokom protekle školske godine, dakle ne tokom samo mog mandata, moj mandat počinje u aprilu, je 75 direktora iz različitih razloga podnelo ostavke. To je četiri odsto od ukupnog broja, a 25 direktora, po zvaničnim podacima koje imam, razrešeno je – to je 1,3 odsto”, naveo je Dejan Vuk Stanković.

“A ako govorite o broju nastavnika koji rade, taj broj je daleko veći od stotina njih. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji radi 99.500 zaposlenih, a 70 odsto čini nastavno osoblje. Broj zaposlenih na određeno, to je određena zamena, u julu mesecu 2025. godine je 34.056 ljudi. Dakle, ako govorimo o stotinama ljudi, govorimo o zanemarljivom procentu”, dodao je.

Na pitanje ko sklapa ugovore na određeno vreme, ministar kaže da to čine direktori.

“Svako kome nije imao produžen ugovor, nije mu produžen ugovor zbog toga što nije ispunio radne obaveze koje su precizirane ugovorom. Dakle, nema nikakve politike ovde”, poručio je Dejan Vuk Stanković.