Slušaj vest

U toku je humanitarna akcija "Putujući poklon" za porodicu Ilić iz beogradskog naselja Borča.

Usled životnih okolnosti majka Snežana ne može da radi, jer brine o ćerki Jovani koja ima 28 godina i nije samostalna zbog invaliditeta. Ima višestruke MNRO dijagnoze, slepa je, ne komunicira i neophodna joj je nega i pomoć 24 sata.

Glavni izvor prihoda porodice je invalidska penzija Snežaninog supruga koja je minimalna, a najveći deo sredstava odlazi na lekove.

Porodici su najpotrebnija sredstva u robi: kuċna hemija, kozmetika i osnovne životne namirnice.

Jovani je neophodan i nov ležaj-krevet koji zbog specifičnosti njene bolesti i zaštite treba da bude ograđen dušecima.

Humanu misiju je pokrenula Milica Mitić koja se humanitarnim radom bavi 10 godina i pomaže najugroženijima.

"Kako sam na porodiljskom odsustvu, pozivam sve da se umrežimo i povežemo sa jednim ciljem, a to je pružanje podrške i pomoći porodici llić, jer naše malo njima će značiti mnogo", ističe Mitićeva.