Slušaj vest

Prvi sneg pao je danas u Srbiji, čime su se ostvarile prognoze meteoroga u kojima je najavljivano jako zahlađenje i padavine neuobičajene za ovo doba godine.

Prve pahulje danas su se zabelele na Goliji, a večeras je beli pokrivač stigao i na Kopaonik.

Sneg je nastavio da pada i tokom večeri.

- Sneg jakog intenziteta pada na putu od Jošaničke Banje ka Kopaoniku! Vozačima se savetuje dodatan oprez - navodi se na instagramu.

Kako su najavili metorolozi, tokom narednih dana u našoj zemlji biće hladno vreme, sa velikom količinom padavina.

- U četvrtak i petak oblačno i hladno, u većem delu zemlјe sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne - navode iz RHMZ.