Danas bi veliki broj ljudi da ostavi utisak po svaku cenu. U vremenu kad se sve snima, ništa 'ne sme' da bude obično. Pa ni svadba. Pa ni svadbena torta. Jedan par iz Hrvatske (slučajno ili namerno) postigao je to da o njihovoj proslavi venačnja priča ceo Balkan. Duhovito, nema šta.

Kada je došlo vreme da se iznese mladenačka torta, da mlada i mladoženja iseku po parče, pojedu za budući sladak život (možda i malo onom drugom razmažu šlag po licu), desio se neočekivan obrt u tradicionalnom slavlju. Gosti na svadbi gledali u neverici, gutali knedle, pa pozdravili mladence aplauzom za ideju i njenu realizaciju.

Ipak, oni koji su poželeli da pojedu nešto slatko, morali su da se zadovolje prušutom! Da, to je na ovom veselju u Hrvatskoj 'glumilo' tortu.

"Torta po mom guštu"

Iako su (možda) očekivali burne reakcije, pogotovo onih koji vole da se tradicija poštuje do tančina, ispod videa koji su objavili na Tiktoku, sačekale su ih samo ovacije!

"Ovo je najbolja torta koju sam ikad video", "Bravo, mladenci", "Ovo je torta po mom guštu", "Oni baš znaju da se zabave", "Legende", "Top ideja! I ušteda nekih 500 evra", "Epski", "Najbolji svatovi ikad! Baš mi je drago da sam bila u njma i na kraju uhvatila bidermajer", "Ovo ću i ja za svoju svadbu", deo je pristiglih komentara na viralnom snimku

Da li je za goste kasnije, ipak, stigla i torta, ostaje nepoznato. Parče torte bi, svakako, samo pojeli i svarili, a ovaj postupak će pamtiti do kraja života - jer teško da će ga iko skoro ponoviti.