Ovo nije usamljen slučaj, a eksplozije plinskih boca ili bojlera česti su uzročnici požara. Stručnjaci savetuju da se tragedija sprečava reagovanjem na vreme ukoliko reagujemo na vreme.

Majstor iz Beograda Branko Zrnić pojašnjava da je bitno za početak znati osnovne karakteristike plinskih boca i način njihovog korišćenja.

- Svi mi kada unesemo plinsku bocu u stan, pravimo jednu vrstu rizika ako ne znamo kako da se ponašamo, da je koristimo pravilno. Svaka boca na sebi mora imati zaštitni element, to je vakuumski ventil koji je se stavlja na izlazu iz boce odakle izlazi gas. Kada u boci ponestane pritiska, a peć i dalje gori, funkcija tog ventila je da spreči da se vatra ne vrati u bocu i usisa u nju. Taj ventil ne dozvoljava prolazak gasa u drugu stranu, znači sprečava da vatra uđe u bocu i da eksplodira - pojašnjava beogradski majstor.

Majstor objasnio kako dolazi do eksplozije plinske boce Foto: Kurir Televizija

Ipak, kako kaže, pojedini ljudi koji se predstavljaju kao majstori, a svoj posao ne obavljaju odgovorno, skinu sa plinske boce ključni element - ventil kada je boca malo praznija i pritisak slabiji.

- Bude slabiji pritisak i oni skinu taj vakuumski prekidač, ventil faktički, i onda se desi da, kad je ponestalo toliko gasa, da uvuče, usisa faktički taj plamen i eksplodira boca - pojašnjava Zrnić.

Kako kaže, taj ventil mora da postoji jer u suprotnom može da se desi da ugljen-monoksid izlazi iz boce u prostor u kom živimo.

- Može da vas opije ili da se desi da pritisnete prekidač da upalite svetlo i da vam eksplodira stan - upozorava majstor.

- Postoje dizne koje ograničene određenom količinom gasa koje propuštaju i one znaju da se zapuše. I kad se zapuše, gorionik može da se ugasi i kad se ugasi, i dalje ide gas. Ide gas, ali ne sagoreva. Već ulazi u prostor, a mi to nismo primetili. Dizne moraju da se pre svake sezone provere, očiste ili u krajnjem slučaju zamene da bi vi imali bezbedno korišćenje toga gasa i te plinske boce - dodaje majstor.

Majstor pojašnjava da svaka boca mora da ima atest kada se kupi koji je garancija njene pouzdanosti. Ipak, pored ventila i dizni bitna su i creva koja vode do šporeta.

Šta je važno znati kod upotrebe plinske boce Foto: Profimedia

- Creva koja vode od ventila do šporeta ili pećnici moraju da budu u dobrom stanju, odnosno da nemaju pukotine. Jer ukoliko do pucanja dođe, doći će do curenja gasa - navodi on.

Kako dolazi do ekplozije bojlera?

Kako objašnjava Predrag Vićić, strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva i nastavnik praktične nastave u valjevskoj Tehničkoj školi, svaki bojler ima tri sistema zaštite - radni termostat na kome se podešava temperatura, sigurnosni termostat koji se nalazi u unutrašnjosti kazana i koji reaguje u slučaju da prvi zakaže, te sigurnosni ventil na desnoj cevi za hladnu vodu.

Do havarije dolazi kada neki od ovih sistema zakaže.

- Način na koji kupatilski bojler eksplodira u principu je sledeći: dolazi do ekstremno brzog zagrevanja koje izaziva ključanje vode u kazanu što u bojleru, koji je već pod pritiskom, stvara još veći pritisak. Ali, do eksplozije dolazi ako otkažu svi sistemi zaštite, dakle oba termostata i konačno ventil koji bi, nakon što termostati prestanu da funkcionišu, trebao da iskoči da višak pritiska i vode izbaci napolje - objašnjava Vićić.

Nesporno je, kako kaže, da do detonacije može da dođe naročito ako je bojler duže vreme pokvaren i neki od sistema njegove zaštite ne funkcioniše, ali dodaje da je ista havarija na većem broju bojlera u isto vreme „ipak veoma redak slučaj".

Zbog čega dolazi do eksplozije bojlera Foto: Skylines/Shutterstock

Generalno, kako kaže, svako domaćinstvo bi svoje bojlere, bez obzira da li su stariji ili tek kupljeni, trebalo redovno da proverava, od stanja ventila i prekidača, do toga da li se voda u kazanu greje na propisan način.

- Kod velikih bojlera koji su najčešće korišćeni u našim kupatilima, posebnu pažnju treba obratiti na sigurnosni ventil, s vremena na vreme ga otvoriti i ispustiti vodu jer vremenom dolazi do stvaranja kamenca i rđe zbog čega on, u slučaju da otkažu električni sistemi zaštite, ne bi mogao da odreaguje. Sem toga, veća količina kamenca znači veću potrošnju električne energije, vreme grejanja vode je duže, a grejač traje kraće jer tada greje kamen - kaže sagovornik.

Da li bojler treba isključiti pre tuširanja?

Ono što svi električari ističu - nije mit i nepotvrđena teorija, bojler treba isključiti pre tuširanja!

Da li treba isključiti bojler pre tuširanja Foto: Shutterstock

- Isključivanje se preporučuje jer do strujnog udara može doći ako je tokom kupanja uključen bojler koji ima loše uzemljenje. Takođe, moguće je da dođe i do pregorevanja grejača, pa u kazanu tako ostaje praktično samo žica koja greje vodu. A kod starih instalacija, sklopka često ne može da “iskoči” pa onda kao jedini provodnik struje ostaje čovek koji se u tom momentu nalazi u kadi. To je automatski strujni udar sa najčešće smrtnim ishodom - objašnjavaju električari.

Takođe napominju da je važno i da bojler ne radi neprekidno, već da se uključuje samo po potrebi.

"Bojler ne može da vas ubije kada je isključen, pošto tada struja ne dolazi na grejač i nema straha da može da eksplodira", kažu električari.