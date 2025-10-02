Slušaj vest

Gigatron je pokrenuo GigaMAX program lojalnosti – novi sistem nagrađivanja, koji donosi više pogodnosti nego ikada do sada. Osmišljen da kupcima pruži više od obične kupovine tehnike, GigaMAX donosi dodatne pogodnosti i uštede koje naglašavaju važnost lojalnosti.



Jednostavna registracija i potpuna transparentnost

Postanite deo GigaMAX programa za svega nekoliko trenutaka – Registracija u GigaMAX programu lojalnosti je moguća online, u prodavnicama ili putem GigaMAX aplikacije. Nakon aktivacije, svaka vaša kupovina automatski se beleži na nalogu, a bodovi se dodeljuju u roku do 30 dana od fiskalizacije vaše kupovine. Pravilo je jednostavno: 1 bod = 1 RSD. Bodovi se akumuliraju bez vremenskog ograničenja i mogu se iskoristiti kao popust pri sledećim kupovinama. Pored toga, na osnovu ukupne potrošnje u poslednja 24 meseca određuje se i status članstva – što više kupujete, to su i benefiti koje dobijate vredniji.



Tri nivoa GigaMAX članstva – tri puta više pogodnosti

Članstvo je podeljeno u tri nivoa: Starter (2% povrata novca i popust dobrodošlice), Gold (2,5% povrata novca, besplatna prioritetna isporuka, dupliranje bodova i posebne online akcije) i Max (3% povrata novca, ekskluzivan pristup pretprodajama, rođendanski vaučer i Black Friday kupovina pre svih). Napredovanje kroz statuse zasniva se na kupovinama u prethodna 24 meseca – što je lojalnost veća, to su i nagrade vrednije.

Foto: Promo



Više od bodova – ekskluzivnost i pogodnosti za najvernije

Za razliku od sličnih programa, GigaMAX donosi benefite koje dobijate od samog starta. Popust dobrodošlice, bodovi bez vremenskog ograničenja i ekskluzivne promocije samo su početak. Posebna vrednost je u ranim pristupima pretprodajama i akcijama, kada članovi među prvima mogu da ugrabe najnovije modele i najbolje ponude. Uz to, GigaMAX članovi dobijaju i jedinstveno iskustvo kupovine – od brže i jednostavnije kupovine putem aplikacije, preko digitalnih računa koji olakšavaju praćenje, do personalizovanih ponuda koje nisu dostupne drugim kupcima. Na ovaj način program postaje svojevrsna ulaznica u svet u kojem je svaka kupovina ispraćena nagradom i dodatnom vrednošću.

Pridruživanjem GigaMAX programu svaka vaša kupovina postaje više od obične kupovine – postaje investicija koja se vraća kroz mnogobrojne pogodnosti i ekskluzivne ponude namenjene samo najvernijima, koji uživaju u benefitima koji rastu zajedno sa njihovom lojalnošću.

Danas počinju i GigaMAX dani – 7 dana maksimalno sniženih cena, u periodu od 2. 10. do 8. 10. 2025. godine. Registrovane GigaMAX korisnike očekuje nedelja super popusta, sa više od 70 proizvoda po specijalnim cenama. Ne propustite priliku da ugrabite najbolje cene - postanite GigaMAX korisnik već danas i otključajte svet maksimalnih mogućnosti!