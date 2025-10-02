Dojave o bombama u školama u Srbiji

Dojave o bombama koje su stigle na adrese nekoliko škola u Srbiji poslala je ista osoba, a stigle su sa iste imejl adrese, uz isto propratno pismo, piše Informer.

Prema Informerovim informacijama, dojave su poslate iz Nemačke.

Podsećamo, u školama na teritoriji Prijepolja, Novog Pazara i Vranja jutros su stigle dojave o bombama. Deca su hitno evakuisana i nastave u jutarnjim smenama neće biti.

Policija je trenutno na svim spornim lokacijama i uviđaji su u toku. Nakon obavljene istrage, znaće se da li je reč o lažnim dojavama.

U školama u Vranju imejlovi o navodnim eksplozivnim napravama stigli su i pre nego što su deca stigla u školu.

Na teritoriji Prijepolja, dojave o bombama stigle su u obrazovne ustanove: OŠ "Vladimir Perić Valter" Prijepolje, OŠ "Milosav Stijović" na Kolovratu i OŠ "Sveti Sava" na Bostanu, "Mihailo Baković" u Seljašnici i "Boško Buha" u Ivanju, dok je u Novom Pazaru reč o OŠ "Bratstvo".