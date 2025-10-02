Slušaj vest

200 metara bez peraja, 243 metra s perajima i 277 metara s monoperajima, nacionalni su rekordi u ronjenju na dah, a dostigao ih je Subotičanin, Nenad Pavković. Pored tih rezultata, on je zlatnim slovima upisan u srpskoj, sportskoj istoriji kao prvi mladić koji je na dah preronio više od 200 metara.

- Sa 23 godine života bio sam najmlađi takmičar koji je izronio 200 metara bez peraja. U ovom sportu stvarno dolazite u taj moment da se borite sami sa sobom. Nema drugog protivnika osim vas, iz razloga što kada zaronite, da li radili dinamičko, statičko ili dubinu, vi ste sami sa sobom - ispričao je Nenad.

Ronjenjem na dah bavi se već 14 godina. Počeo je iz radoznalosti, a nastavio iz inata.

- Da bih izronio svojih prvih 50 metara sa perajima, dobio sam žuti karton, jer nije smela da mi izađe prvo ruka, nego je morala glava da mi izađe napolje. Tu je nešto probudilo moju želju i motivaciju da nastavim dalje - prisetio se.

Ovakav boravak pod vodom zahteva disciplinu i neprestanu borbu sa najsloženijim protivnikom, sopstvenim mozgom.

- Imam jednu pesmu u kojoj slušam ritam i na osnovu tog ritma jednostavno se opuštam. Ali kada dođe ta druga faza i treća faza, da li ću izaći ili ne, imam zezanje sa svojim trenerom, da se šalim da me čeka napolju iznad vode sa čekićem. Naravno, imam amajliju koju nosim svaki dan na treningu, na takmičenju - otkriva Pavković.

Za ronioce važi pravilo da svoj maksimum ne spoznaju dok ne dožive bar jedno pomračenje. Nenad je to iskusio dva puta.

- Prvi put 2022. godine na svetskom prvenstvu u Beogradu, na 199 metara bez peraja sam, nažalost, doživeo blackout, onesvestio sam se pod vodom. Isto tako, posle godinu dana na svetskom prvenstvu u Kulajtu, na 215 metara sam se isto izvrnuo i onesvestio - rekao je.

