Rizik od respiratornih infekcija raste u ovom periodu godine jer više vremena provodimo u zatvorenim prostorijama, a najosetljiviji su stariji od 65 godina, trudnice, osobe sa hroničnim ili plućnim oboljenjima.

Kako da zaštitimo i sebe i bližnje i da li su vakcine najbolji način zaštite, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" savetovala je Eleonora Gvozdenović, infektolog.

- Pre svega, najbolje rešenje je način ponašanja. Treba da se ponašamo tako da ne dobijemo neku respiratornu infekciju. Osnovno je da kada razgovaramo sa nekim budemo na rastojanju bar metar, bilo bi bolje i metar i po. Da se ne približavamo. Mi možemo da se zagrlimo, ali ne treba da pričamo jedni drugima u lice. To su neke osnovne, nespecifične protivepidemijske mere - istakla je Gvozdenović.

Kada je reč o vakcinaciji, ona navodi da deca redovno dobijaju vakcine prema kalendaru, dok bi stariji trebalo da se vakcinišu protiv gripa.

- Bilo bi zgodno da se stariji ljudi vakcinišu protiv gripa. Ima mnogo vrsta gripa i ta vakcina štiti samo četiri vrste gripa, ne štiti od velikog broja infekcija. Vakcina se daje jednom godišnje i trebalo bi da se daje svake godine. Kada se dobiju dve, tri doze, može se preskočiti neka godina, ali je ipak bolje da se vakciniše jer makar štiti od tih nekoliko vrsta gripa - rekla je ona, dodajući da vakcinacija počinje u narednim danima i da se može obaviti bilo kada.

Infektolog je podsetila i na česte navode:

- Ako je neko jednom u toku sezone preležao grip, to ne znači da ne mora da se vakciniše, jer ima i drugih vrsta gripa. Moguće je grip preboleti više puta u toku jedne sezone. Druga stvar, mnoge respiratorne infekcije koje nisu grip veoma liče na grip, pa možemo biti u zabludi da smo imali grip, a zapravo nismo. Protiv gripa postoji jako dobar lek koji može lekar da prepiše. Grip se karakteriše bolovima u celom telu, čovek oseća kao da ga je pregazio brzi voz, a nakon toga može da ostavi posledice, malaksalost koja traje nedeljama - objašnjava Gvozdenović.

Ona je posebno upozorila na opasnost bakterijske superinfekcije:

- Kada se dobije grip, može da se razvije bakterijska takozvana superinfekcija, izazvana streptokokom pneumoniae. To je klica koja može da napravi teška oštećenja pluća i veoma tešku bolest. Protiv te infekcije postoji vakcina koja se daje na pet godina. Ona se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima pluća, da bi se redovno revakcinisale i sprečile tešku bolest - istakla je infektolog.

