Na područjima svih policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije, danas do 9.30 časova, prijavljeno je da su postavljene bombe u ukupno 807 osnovnih i srednjih škola, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

- Angažovani su policijski službenici nadležnih policijskih uprava i Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, kao i Uprave za tehniku. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. Policijski službenici postupaju po Instrukciji o načinu postupanja prilikom saznanja ili dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili naprav - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Takođe, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku će se partnerima u inostranstvu obratiti svim raspoloživim mehanizmima međunarodne saradnje u cilju identifikacije pošiljaoca ovih pretnji.

