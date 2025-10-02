U 807 škola stigle dojave o bomabama! Oglasio se MUP nakon uzbune u više gradova u Srbiji
Na područjima svih policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije, danas do 9.30 časova, prijavljeno je da su postavljene bombe u ukupno 807 osnovnih i srednjih škola, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
- Angažovani su policijski službenici nadležnih policijskih uprava i Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, kao i Uprave za tehniku. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. Policijski službenici postupaju po Instrukciji o načinu postupanja prilikom saznanja ili dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili naprav - navodi se u saopštenju i dodaje:
- Takođe, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku će se partnerima u inostranstvu obratiti svim raspoloživim mehanizmima međunarodne saradnje u cilju identifikacije pošiljaoca ovih pretnji.