Brzom i složenom hirurškom intervencijom lekari Zdravstvenog centra Valjevo uspeli su da spasu ruku Luki Đuranoviću (20), teško povređenom u nesreći sa brusilicom.

Majka povređenog, Jelena, ostala je pribrana i dovezla sina do Urgentnog centra uprkos obilnom krvarenju. Tamo su dr Nenad Savić, ortoped, i medicinske sestre odmah zaustavili krvarenje i pripremili ga za operaciju. Povreda je bila veoma ozbiljna – presečena je koža, arterija brahialis, glavni krvni sud podlaktice, kao i važni nervi i mišići.

Presudnu ulogu imao je vaskularni hirurg dr Vladimir Stajić, koji je ugradio graft sa noge i za manje od dva sata ponovo uspostavio cirkulaciju. Nakon toga rekonstruisani su nervi i mišići.

- Velika je sreća što je u tom trenutku dežuran bio i dr Vlada Stajić naš jedini vaskularni hirurg trenutno za čitav Kolubarski region- istakao je dr Savić, koji je bio na dežurstvu kada je mladić primljen u valjevsku bolnicu.

U timu koji je učestvovao u ovom operativnom zahvatu su bili: vaskularni hirurg Vladimir Stajić, anesteziolog dr Nenad Gentić, instrumentarke Milijana i Dragana, sestra Stanka Selaković iz prijemno urgentnog centra i dr Nenad Savić, specijalista ortopedije.

Luka je nakon sedam dana bolničkog lečenja otpušten kući i dobro se oporavlja.