Slušaj vest

Mark Keating, Irac koji već godinama živi u Beogradu, odlučio je da zajedno sa fondacijom Porodica, čiji su osnivači Nikola Rokvić i Bojana Barović pokrene još jednu humanitarnu misiju.

Danas je krenuo na put dug 3.000 kilometara biciklom – od Beograda do Krfa i nazad – sa ciljem da prikupi sredstva za pomoć deci koja boluju od kancera..Pre deset godina Mark je, zajedno sa svojim psom Pajom, pešačio 2.000 kilometara, inspirisan porodičnim sećanjima na ratna iskustva sa Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

Deset godina kasnije odlučio sam da se prisetim tog puta i da započnem novu misiju – vožnju biciklom putevima Albanske golgote. Ove godine želim da prikupim 25.000 evra za kupovinu specijalne medicinske opreme koja je od presudnog značaja za lečenje dece na odeljenju Instituta za majku i dete u Beogradu“, kaže Mark, a prenodi Fondacija Porodica.

1/4 Vidi galeriju Mark Keating krenuo biciklom do Krfa za decu koja boluju od raka, ispratio ga i Nikola Rokvić Foto: Fondacija Porodica



Mark Keating u Srbiju je prvi put stigao 1993. godine, kao vođa konvoja za Međunarodni komitet Crvenog krsta tokom rata u Bosni. Tada je upoznao svoju suprugu Vesnu Petrović, sa kojom je kasnije godinama živeo u Irskoj. Zajedno su neprestano pomagali ljudima u Srbiji – od organizovanja transporta 40 tona humanitarne pomoći tokom poplava 2014. godine, do brojnih akcija za decu obolelu od raka.

„U svetu u kojem nas svakodnevno okružuju loše vesti, ovakvi trenuci nam daju priliku da učinimo nešto dobro i da pokažemo solidarnost. Pozivam vas da mi se pridružite i pomognete kako bismo zajedno obezbedili deci modernu opremu koja im je potrebna u borbi protiv bolesti“, poručuje Mark.

Podržimo Markovu misiju i pokažimo malim borcima da nisu sami. Broj žiro računa fondacije Porodica 170003006643400078

Budite nečiji heroj danas.