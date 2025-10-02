Slušaj vest

Ministarstvo finansija Republike Srbije pokrenulo je danas javnu raspravu o dva ključna zakona za zelenu tranziciju Srbije - Zakonu o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte i Zakonu o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda.

Ovi propisi treba da smanje zagađenje, unaprede energetsku efikasnost i obezbede ravnopravniji položaj srpske industrije na domaćem i međunarodnom tržištu, saopštilo je to ministarstvo.

Zakoni uvode mehanizme koji će:

  • podstaći kompanije da ulažu u obnovljive izvore energije, zelenu gradnju i dekarbonizaciju industrije,
  • doneti čistiji vazduh i manje rizike po zdravlje građana,
    obezbediti fer uslove između domaćih proizvođača i uvoznika,
  • približiti Srbiju evropskim klimatskim politikama i tržištu Evropske unije.
  • Cilj Ministarstva finansija, kao predlagača zakona je da podrži kompanije koje ulažu u zelenu tranziciju i istovremeno zaštiti zdravlje građana i privredu. Ovo nije novi namet, već podsticaj za moderniju i čistiju proizvodnju.

Ključne novine su:

  • Porez na emisije GHG odnosi se na velike industrijske emitere (cement, đubriva, gvožđe i čelik, aluminijum, energetika). Elektroenergetski subjekti koji investiraju u zelene projekte mogu ostvariti poreski kredit do 80% svoje obaveze.
  • Porez na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda primenjuje se na uvoz gvožđa, čelika, cementa, đubriva i aluminijuma. Uvoznici će plaćati u skladu sa emisijama ugrađenim u proizvodnju uvezene robe, ali će moći da koriste poreske kredite ako je u zemlji porekla već plaćena naknada za emisije. Obaveza se odnosi samo na one uvoznike koji uvoze više od pet tona obuhvaćenih proizvoda

Šta dobijaju građani i privreda?

Kako je ova obaveza već definisana propisima EU, a umanjuje se za iznos plaćen u Srbiji, sredstva koja bi završila u budžetu EU na ovaj način ostaju u Srbiji i koriste se za:

  • čistiju životnu sredinu i zdraviji život,
  • više investicija u zelene projekte i energetsku efikasnost,
  • jačanje konkurentnosti srpske industrije na EU tržištu,
  • zaštitu domaćih proizvođača od nelojalne konkurencije iz uvoza.

Javna rasprava će trajati 20 dana i obuhvatiće dva okrugla stola i dva onlajn sastanka sa zainteresovanom javnošću. Predviđeno je da zakoni počnu da se primenjuju od 1. januara 2026. godine.

Ne propustiteDruštvo"Obale Beograda će biti vraćane građanima" Na Savskom nasipu uklonjeno 19 bespravnih objekata FOTO
download.jpg
InfoBizKAKO ĆE IZGLEDATI VELELEPNI AKVARIJUM NA UŠĆU, PRVI NA BALKANU Ministarstvo finansija: Neće biti seče zbog toga! Naprotiv, park će dobiti i nova stabla (FOTO)
park.jpg
InfoBizVAŽNO UPOZORENJE ZA SVE GRAĐANE! Ministarstvo finansija upozorava na lažnu nagradnu igru: Evo na šta obavezno obratiti pažnju!
ministarstvo-finansija.jpg
InfoBiz"ČAK 300 MILIONA ELEKTRONSKIH FAKTURA JE PROŠLO KROZ SISTEM" Ministar Mali: "Reforma doprinela poboljšanju privrednog ambijenta u Srbiji"
IMG-20250515-WA0153.jpg