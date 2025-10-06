Slušaj vest

Forum srednjih stručnih škola predlaže da se izmeni Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da se umesto izraza direktor, koristi termin upravnik.

Kako su istakli u saopštenju razlog za ovu izmenu je u tome što reč upravnik preciznije oslikava ulogu rukovodioca ustanove.

- Predlaže se izmena svih odredbi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik RS, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 6/2020, 129/2021 i 62/2023) u kojima se koristi izraz direktor, tako da se taj izraz zameni terminom upravnik. Razlog za ovu izmenu je u tome što reč upravnik preciznije oslikava ulogu rukovodioca ustanove kao lica koje upravlja ustanovom u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da pojam direktor ima šire i komercijalno značenje, koje je češće primenjivo u poslovnom okruženju, dok je termin upravnik primereniji javnom sektoru i ustanovama obrazovanja.

- Uloga upravnika škole bila bi jasno definisana da se isključivo bavi organizacijom i upravljanjem radom škole, bez mešanja u nastavna, stručna i pedagoška pitanja. Ta pitanja ostaju u nadležnosti Nastavničkog veća i stručnih organa ustanove. Na ovaj način razdvojile bi se pedagoške i upravljačke funkcije, što bi doprinelo efikasnijem funkcionisanju obrazovne ustanove. Uvođenjem ovog rešenja: smanjio bi se prostor za zloupotrebe i politizaciju u izboru i radu upravnika, povećala bi se odgovornost upravnika za administrativno, finansijsko i organizaciono vođenje škole, omogućilo bi se nastavničkim i pedagoškim telima da zadrže punu ulogu u obrazovno-vaspitnom procesu - objašnjavaju iz Foruma srednjih stručnih škola.

Napominju, da je ovakvo zakonsko rešenje usklađeno sa principima dobre prakse i modernog upravljanja u javnom sektoru i obezbeđuje jasnije razgraničenje odgovornosti između pedagoških i upravljačkih funkcija u školama.

- Smatramo da bi upotreba termina upravnik doprinela većem nivou odgovornosti, transparentnosti i efikasnosti u radu škola - stoji u saopštenju.