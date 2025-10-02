Slušaj vest

U Srbiji će danas i sutra biti oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, zatim tokom noći ka petku i u petak pre podne. U većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše za period od 48 sati, upozorio je RHMZ.

Na snazi je i upozorenje za brdsko-planinske predele južne i istočne Srbije na sneg i formiranje snežnog pokrivača.

"Danas i sutra u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega za period od 48 sati", navodi se u upozorenju.

Pogledajte kako će se nevreme kretati iz sata u sat

Upaljen meteo alarm

U Srbiji je danas na snazi žuti, narandžasti i crveni meteo alarm. Crveno upozorenje upaljeno je zbog snega.

Crveni meteoalarm – Jugoistočna i Jugozapadna Srbija

Najviši stepen upozorenja na snazi je zbog formiranja/povećanja snežnog pokrivača većeg od 30 cm za 12 sati na područjima iznad 1.000 metara nadmorske visine u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji. Mogući su ozbiljni problemi u saobraćaju i transportu, opasnost od loma grana i štete na dalekovodima i krovovima.

Narandžasti meteoalarm – Šumadija, Pomoravlje, Istočna i Jugozapadna Srbija

Ovo upozorenje izdato je zbog kiše sa količinom padavina većom od 30 l/m² za 12 sati, što može izazvati poplave, probleme u saobraćaju i rizik od odrona. U petak je narandžasti alarm na snazi za Banat i Istočnu Srbiju zbog kiše sa preko 40 l/m² za 24 sata. U petak je crveni alarm takođe na snazi i zbog formiranja/povećanja snežnog pokrivača većeg od 15 cm za 12 sati u Šumadiji, Pomoravlju, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji.

Na Kopaoniku veje

Posle Golije, prvi sneg sinoć je pao i na Kopaoniku i otad ne prestaje da veje, a jutros je prizor bio neverovatan jer je za jednu noć baš napadalo pa se planina zabelela. I to nije sve, upravo je na Kopaoniku zabeležen i prvi minus ove jeseni.

Od subote toplije

U subotu pretežno oblačno i malo toplije uz postepeni prestanak padavina i slablјenje vetra ujutro i pre podne, a posle podne i uveče i postepeno razvedravanje sa zapada.

U nedelјu jutro hladno, naročito na jugu i jugoistoku, gde je moguća lokalna pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana se očekuje novo prolazno naoblačenje sa severozapada, koje će u nedelјu posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka ponedelјku i u ponedelјak i u ostalim krajevima mestimično usloviti kišu.