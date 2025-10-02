Slušaj vest

U Novom Pazaru je krenuo sa radom UNICEF Klub za inovacije, uz podršku Comtrade grupacije sa Tesla brendom.

Ovaj prostor mladima pruža priliku da razvijaju digitalne veštine, istražuju nove tehnologije i stvaraju inovativna rešenja za izazove u svojoj zajednici, saopštio je UNICEF.

Mladi u Novom Pazaru će imati priliku da razvijaju digitalne veštine Foto: UNICEF Emir Todić

Klubovi za inovacije deo su šireg programa "Mladi u svetu tehnologija", kroz koji UNICEF i partneri povezuju mlade ljude sa stručnjacima iz IT industrije i edukatorima, kako bi imali šansu da uče, sarađuju i grade sopstvene projekte u 11 gradova širom Srbije.

Program posebno obuhvata mlade iz ranjivih grupa i pruža im podršku da svoje ideje pretvore u konkretne projekte, razvijaju preduzetnički duh i stiču znanja važna za tržište rada u budućnosti, kao i za život u digitalnom društvu.

- Želimo da mladi u Novom Pazaru i širom Srbije imaju jednake mogućnosti da razvijaju svoje talente i budu aktivni učesnici digitalne transformacije društva. Klubovi za inovacije su mesta gde se podstiču znanje, kreativnost i saradnja, a mladi osnažuju da svoje ideje pretvore u rešenja koja unapređuju zajednicu - izjavio je Marko Rakić iz UNICEF-a u Srbiji.

Novi Pazar, kao grad sa bogatom tradicijom i snažnom omladinskom zajednicom, sada dobija centar koji će služiti kao jezgro inovacija, saradnje i kreativnosti. Otvaranje Kluba za inovacije označava važan korak u pružanju podrške mladima da razviju veštine budućnosti i da učestvuju u oblikovanju društva koje je spremno za digitalno doba.

Novi Pazar dobija centar koji će služiti kao jezgro inovacija, saradnje i kreativnosti Foto: UNICEF Emir Todić

- Mladi su ključni nosioci društvenih promena, a Klub za inovacije u Novom Pazaru pokazuje kako zajednička ulaganja mogu da im pruže resurse i znanje da njihove ideje pretvore u stvarnost. Znamo da je ulaganje u digitalne veštine mladih najvažnija investicija za budućnost Srbije - istakao je Nebojša Lozo, generalni direktor Comtrade Distribition i brenda Tesla.

Kroz partnerstvo sa poslovnim sektorom, UNICEF obezbeđuje da ovakve inicijative budu održive i dostupne što većem broju mladih.

Saradnja sa kompanijama, poput Comtrade grupacije i Tesla brenda, pokazuje da zajednička ulaganja mogu da obezbede konkretne prilike za decu i mlade.

UNICEF računa na poslovni sektor i poziva sadašnje šampione da nastave i prošire svoju posvećenost deci kako bismo zajedno povećali investiranje u najdragoceniji resurs za budućnost zemlje- decu i mlade.

UNICEF računa na poslovni sektor i poz Foto: UNICEF Emir Todić

Otvaranje Kluba obeležila je, kako je saopštio UNICEF, interaktivna radionica "Mladi u svetu tehnologija", koju su vodili stručnjaci iz Comtrade grupacije i Tesla brenda kao i tim lokalnih trenera. Mladi iz Novog Pazara imali su priliku da razvijaju digitalne veštine, testiraju inovativne ideje i kroz praktičan rad iskuse kako se znanje, timski duh i kreativnost pretvaraju u rešenja za stvarne izazove njihove zajednice.

Klub za inovacije u Novom Pazaru razvijen je u saradnji sa lokalnom samoupravom, koja je prepoznala značaj ovakvog prostora za mlade i podržala njegovo uspostavljanje. Na ovaj način, grad Novi Pazar aktivno učestvuje u jačanju digitalnih kapaciteta mladih i razvoju inovativnih rešenja koja će doprineti zajednici.