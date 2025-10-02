Slušaj vest

Najstarija Srpkinja iz Kragujevca, Manasija Milenković, dočekala je svojih 105 godina nasmejana i puna optimizma i sada je druga najstarija žena u Srbiji.

Baka Manasija je rođena 1. septembra davne 1921. godine, tik posle Prvog svetskog rata. Nasmejana i puna optimizma, dočekala je na svojim nogama ekipu Doma zdravlja Kragujevac, predvođenu zamenicom direktora prim. dr Slavicom Lončar i medicinskom sestrom Tanjom Spasić, koje je ugostila u svom domu u Gornjoj Sabanti, nedaleko od grada, povodom 1. oktobra - Međunarodnog dana starih.

Baka Manasija vedra i nasmejana dočekala ekupi Doma zdravlja Foto: Privatna arhiva

Ova vremešna Srpkinja otkrila je za Kurir tajnu svoje dugovečnosti - čist vazduh, mladi sir, optimizam i božiji dar to je recept!

Manasija je, inače, majka troje dece, dve ćerke i sina, baka troje unučadi i prabaka praunučetu. Kaže da život treba voleti, jer ljubav i optimizam produžavaju dane.

Savršen rezultat

Kada su joj zdravstveni radnici izmerili šećer, rezultat je bio 5,8 - savršen za osobu od 105 godina!

Baka Manasija ima šećer 5,8 u 105. godini života Foto: Privatna arhiva

Ono što je posebno oduševilo sve prisutne jeste njena mentalna snaga i životna vedrina. Pred ekipom Doma zdravlja Kragujevac recitovala je stihove pesme:

„Ko udara tako pozno

u dubini noćnog mira,

na kapiji zatvorenoj

svetogorskog manastira?“

Baka Manasija s ekipom Doma zdravlja Kragujevac Foto: Privatna arhiva

Tim stihovima i osmehom, Manasija je pokazala da godine nisu prepreka da čovek ostane duhom snažan, vedar i pun samopouzdanja.