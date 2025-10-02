Najstarija Kragujevčanka koja ima 105 godina otkrila tajnu dugovečnosti: Ove 4 stvari su ključne, nema greške! (VIDEO)
Najstarija Srpkinja iz Kragujevca, Manasija Milenković, dočekala je svojih 105 godina nasmejana i puna optimizma i sada je druga najstarija žena u Srbiji.
Baka Manasija je rođena 1. septembra davne 1921. godine, tik posle Prvog svetskog rata. Nasmejana i puna optimizma, dočekala je na svojim nogama ekipu Doma zdravlja Kragujevac, predvođenu zamenicom direktora prim. dr Slavicom Lončar i medicinskom sestrom Tanjom Spasić, koje je ugostila u svom domu u Gornjoj Sabanti, nedaleko od grada, povodom 1. oktobra - Međunarodnog dana starih.
Ova vremešna Srpkinja otkrila je za Kurir tajnu svoje dugovečnosti - čist vazduh, mladi sir, optimizam i božiji dar to je recept!
Manasija je, inače, majka troje dece, dve ćerke i sina, baka troje unučadi i prabaka praunučetu. Kaže da život treba voleti, jer ljubav i optimizam produžavaju dane.
Savršen rezultat
Kada su joj zdravstveni radnici izmerili šećer, rezultat je bio 5,8 - savršen za osobu od 105 godina!
Ono što je posebno oduševilo sve prisutne jeste njena mentalna snaga i životna vedrina. Pred ekipom Doma zdravlja Kragujevac recitovala je stihove pesme:
„Ko udara tako pozno
u dubini noćnog mira,
na kapiji zatvorenoj
svetogorskog manastira?“
Tim stihovima i osmehom, Manasija je pokazala da godine nisu prepreka da čovek ostane duhom snažan, vedar i pun samopouzdanja.
- Život je lep i u 105 - poručuje najstarija Kragujevčanka, koja je dokaz da su vera, optimizam i ljubav najbolji recept za dug i ispunjen život.