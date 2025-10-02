Slušaj vest

Najstarija Srpkinja iz Kragujevca, Manasija Milenković, dočekala je svojih 105 godina nasmejana i puna optimizma i sada je druga najstarija žena u Srbiji.

Baka Manasija je rođena 1. septembra davne 1921. godine, tik posle Prvog svetskog rata. Nasmejana i puna optimizma, dočekala je na svojim nogama ekipu Doma zdravlja Kragujevac, predvođenu zamenicom direktora prim. dr Slavicom Lončar i medicinskom sestrom Tanjom Spasić, koje je ugostila u svom domu u Gornjoj Sabanti, nedaleko od grada, povodom 1. oktobra - Međunarodnog dana starih.

Baka Manasija
Baka Manasija vedra i nasmejana dočekala ekupi Doma zdravlja Foto: Privatna arhiva

Ova vremešna Srpkinja otkrila je za Kurir tajnu svoje dugovečnosti čist vazduh, mladi sir, optimizam i božiji dar to je recept!

Manasija je, inače, majka troje dece, dve ćerke i sina, baka troje unučadi i prabaka praunučetu. Kaže da život treba voleti, jer ljubav i optimizam produžavaju dane.

Savršen rezultat

Kada su joj zdravstveni radnici izmerili šećer, rezultat je bio 5,8 - savršen za osobu od 105 godina!

Najstarija Kragujevčanka izmerila šećer
Baka Manasija ima šećer 5,8 u 105. godini života Foto: Privatna arhiva

Ono što je posebno oduševilo sve prisutne jeste njena mentalna snaga i životna vedrina. Pred ekipom Doma zdravlja Kragujevac recitovala je stihove pesme:

„Ko udara tako pozno
u dubini noćnog mira,
na kapiji zatvorenoj
svetogorskog manastira?“

Baka Manasija s ekipom Doma zdravlja Kragujevac
Baka Manasija s ekipom Doma zdravlja Kragujevac Foto: Privatna arhiva

Tim stihovima i osmehom, Manasija je pokazala da godine nisu prepreka da čovek ostane duhom snažan, vedar i pun samopouzdanja.

- Život je lep i u 105 - poručuje najstarija Kragujevčanka, koja je dokaz da su vera, optimizam i ljubav najbolji recept za dug i ispunjen život.

Ne propustiteDruštvoBaka Dica i po kiši pešači kilometrima da bi prodavala stvari na pijaci i zaradila za sebe i bolesnog sina! Rasplakala je pola Srbije, a sad stigle lepe vesti
Baka Dica
DruštvoIma 105 godina i sama brine o sebi! Baka Rezlica oduševila pola Srbije, živi sama i pita se samo jedno FOTO
baka Rezica 2.jpg
BeogradBRANKA U 73. GODINI NAUČILA DA PLIVA Inspirativna priča iz Beograda, evo šta kaže: Do sada sam samo plutala u moru, a sad ZNAM I DA PLIVAM!
gljivične infekcije bazen shutterstock_1619585122.jpg
Srbija"SELO MOJE, ZAVIČAJU MIO..." Mnogima su iz tuđine suze pošle posle ovog snimka... Na polici ikona, kraj šporeta mačak, baka sipa kafu iz džezve na tufne (VIDEO)
Screenshot 2025-09-07 130117.jpg