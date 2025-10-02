Slušaj vest

Više škola na teritoriji Srbije jutros su dobile dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama. Ekipe MUP su na terenu i prema prvim informacijama, deo škola je pregledan. Utvrđeno je da su dojave bile lažne, a učenici su sukcesivno, nakon pregleda škola, vraćani na nastavu, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Ministarstvo prosvete podsetilo je jutros škole na instrukcije kako se postupa u slučaju dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. U cilju zaštite učenika i zaposlenih potrebno je da škole odmah obaveste policijsku upravu i postupaju isključivo u saradnji i koordinaciji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo prosvete apeluje da se poštuju sve usvojene bezbednosne procedure i da se izbegava širenje panike - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Ministarstvo prosvete najoštrije osuđuje svaki pokušaj narušavanja redovnog obrazovnog procesa u Srbiji i veruje da će nadležne institucije utvrditi odakle dolaze i šta je uzrok ovih pokušaja destabilizacije obrazovnog sistema.

Ne propustiteDruštvoU 807 škola stigle dojave o bomabama! Oglasio se MUP nakon uzbune u više gradova u Srbiji
Dojava o bombi u školi
DruštvoEvo ko je slao dojave o bombama srpskim školama: Uzbune u više gradova, policija na terenu
Policajci ispred škole
DruštvoSrbija među prvima u regionu u škole uvodi robote: Humanoidi od oktobra ulaze u učionice sa posebnim zadatkom, evo šta će raditi sa decom!
roboti robot voli privatna arhiva.jpg
DruštvoSrbija ostvarila značajan napredak u oblasti inkluzivnog obrazovanja: Svako dete ima jednake šanse za kvalitetno obrazovanje
unnamed.jpg