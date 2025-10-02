Više škola na teritoriji Srbije jutros su dobile dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama . Ekipe MUP su na terenu i prema prvim informacijama, deo škola je pregledan. Utvrđeno je da su dojave bile lažne, a učenici su sukcesivno, nakon pregleda škola, vraćani na nastavu, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

- Ministarstvo prosvete podsetilo je jutros škole na instrukcije kako se postupa u slučaju dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. U cilju zaštite učenika i zaposlenih potrebno je da škole odmah obaveste policijsku upravu i postupaju isključivo u saradnji i koordinaciji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo prosvete apeluje da se poštuju sve usvojene bezbednosne procedure i da se izbegava širenje panike - navodi se u saopštenju i dodaje: