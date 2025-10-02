Slušaj vest

Posle Golije, Kopaonika i Zlatibora, zabeleo se i Zlatar!

Viši delovi planine Zlatar, predeo Vodene Poljane i krajevi između Zlatara i Sjenice zabeleli su se u jutarnjim satima jer je pao prvi sneg ove jeseni.

"Vodana Poljana već je pod belim pokrivačem, a vozačima se savetuje oprez zbog mokrih puteva i magle", objavljeno je na Instagram stranici 192_rs.

Vozite pažljivo

Snega ima i na putu Ivanjica-Sjenica.

"Vozite pažljivo", objavio je 192_rs uz snimak vožnje kroz vejavicu.

Na Zlatiboru već 5 cm

Na Kopaoniku veje

Posle Golije, prvi sneg sinoć je pao i na Kopaoniku i otad ne prestaje da veje, a jutros je prizor bio neverovatan jer je za jednu noć baš napadalo pa se planina zabelela. I to nije sve, upravo je na Kopaoniku zabeležen i prvi minus ove jeseni.

