Krajem juna meseca stupio je na snagu novi Zakon o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda čime je uveden novi mehanizam zaštite dece koja ne primaju zakonski predviđenu alimentaciju.

Koliko je majki već zatražilo pomoć i kakve su procedure potrebne, za Kurir televiziju objasnila je Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju.

- Prošlo je tri meseca, alimentacioni fond je zaživeo ne samo zbog toga što se dosta ljudi javilo da se informišu kako funkcioniše, šta je sve potrebno sa njihove strane, koji uslovi moraju biti ispunjeni kako bi krenula prva isplata, vće i jer je medijski dovoljno ispraćeno kako bi svi građani bili upoznati sa svim detaljima - kaže ministarka.

Žarić Kovačević kaže da je prva majka bila isplaćena u rekordnom roku od 24 sata, pa je i dodala:

- Nadam se da ćemo sve predmete oći da rešavamo brže od perioda od 15 dana koji nam je ostavljen zakonski. To je potrebno roditeljima i deci, ta sigurnost na koju se država obavezala i porodično pravna zaštita dece će pomoći da se deca ne osećaju drugačije u odnosu na svoje vršnjake, čak i kada je u pitanju samohrani roditelj imaju sigurnost - kaže Žarić Kovačević.

Kada je u pitanju konkat centar, građani se mogu obratiti putem broja telefona ili mejl adrese, pa je ministarka i objasnila:

- Kontakt centar daje odgovore kao automat za najčešća pitanja. Građani koji pozovu mogu da odaberu opciju da se čuju sa operaterom, to su ljudi zaposleni u ministarstvu koji mogu da objasne proceduru. Nema podnošenja zahteva, dovoljna je presuda i pokrenut izvršni postupak. Ukoliko nam izvršitelji kažu da ne postoji šansa da dete dobije alimentaciju po redovnom postupku, mi uskačemo i nastavljamo dalje plaćanje alimentacije - kaže ona.

Žarić Kovačević: Od 2 hiljade ljudi koji su se obratili kontakt centru, njih 20% su očevi

Žarić Kovačević kaže da od 2.000 ljudi koji su se obratili kontakt centru, oko 20% njih su samohrani očevi.

- Danas imamo divnu vest sa sednice Vlade. Usvojen je zaključak za preduzimanje aktivnosti koje su potrebne za organizovanje nacionalne kampanje o fertilitetu. Biće i nacionalne konferencije o fertilitetu. Želim da se zahvalim Tatjani Macuri što je uzela na sebe da okupi relevatntna ministarstva, uključiće se Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, kao i premijer koji je dao ogromnu podršku. Ministarstvo za brigu o porodici nije tu samo da bi učestvovalo već pokazalo koliko su bitna pitanja fertiliteta i da pokažemo da se u punom kapacitetu bavimo našim isključivim nadležnostima - kaže Žarić Kovačević.

