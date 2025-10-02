Slušaj vest

Poznati humanitarac Marko Nikolić iz Vranja posetio je baka Dicu (78), koja godinama pešači kilometrima po kiši i suncu do pijace kako bi prodajom sitnica prehranila sebe i bolesnog sina, i saopštio joj dapočinje renoviranje njene sobe u kojoj boravi.

Humanitarac kaže za Kurir da je baka zahvalna i da su ga njene iskrene reči dirnule.

- Pre par meseci obećao sam joj da ćemo renovirati njenu sobu i napraviti joj jedan topli kutak gde će moći da odmori, da ima svoj mir i toplinu doma.

Počinje renoviranje sobe baka Dici

- Danas sam joj rekao - krećemo sa radovima. Naša baka je vredna, iako u godinama, cepa drva, čupa paprike, radi sve što može... Ali, nažalost, povredila se baš dok je radila. I zato sam još odlučniji da ispunim dato obećanje. Pre neki dan je udarilo drvo u glavu dok ih je cepala Rastužila me baš kada je rekla da će sve da plati - priča Nikolić i dodaje:

- Nije lako, ali znam da svako zaslužuje svoj mir i dostojanstven život. A baka će uskoro imati svoj kutak, onako kako zaslužuje.

Video-snimak posete pokrenuo je lavinu komentara, a sudeći po rekcijama mnoge su pogodile i rastužile njene reči.

Inače, Marko je baku posetio i preko leta i odneo joj hranu i novac.

Život je nije milovao

- Baka Dica je simbol snage i izdržljivosti. Uprkos svojim godinama i teškoćama, ona ne odustaje. Bez obzira na kiše, vetrove ili temperature od 30-40 stepeni, ništa joj ne predstavlja problem da bi zaradila za život. Svakog dana, sa neverovatnom upornošću, prelazi kilometre da bi prodavala stvari na pijaci u Kruševcu. Njena ljubav i posvećenost svom sinu, koji je bolestan zbog rata, čine je pravim herojem - kazao je Nikolić, dok je baka dodala:

