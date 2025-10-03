Slušaj vest

Gotovo svaka žena doživela je da prilikom kupovine ugleda i neku prljavu majicu koju je prethodno isprljala neka devojka prilikom probanja. Ipak, to nije sve. Pojedine devojke i žene su toliko neuredne da se radnicima, ali i kupcima, smuči sve kada uđu u garderobu da isprobaju neki komad.

Nažalost, scene razbacane garderobe po svlačionicama nisu retkost, a uglavnom su one neurednije u delu za žene, što mnogima "bode" oči.

Jedna korisnica Tiktoka Ivana snimila je garderobu jedne popularne prodavnice u tržnom centru Galerija.

- Ne mogu da verujem da žene, dame ostave ovakav haos za sobom, zašto? To nije jedna kabina, bukvalno je svaka takva. Ne razumem zaista - napisala je Ivana uz video-snimak.

Svaka kabina je u haosu Foto: Printscreen Tiktok/ ivanajankowic

Svaka kabina u koju je ušla bila je prepuna stvari. Stvari su bile okačene, neke su odložene na stolicu, a neke su završile i na podu.

- Ne ostave one haos, nego osoblje ne radi svoj posao i onda se gomila jer te dame nemaju gde da uđu - navodi se u jednom od komentara.

Svaka kabina je u haosu Foto: Printscreen Tiktok/ ivanajankowic

Jedna devojka je upitala da li je ona jedina koja vraća garderobu na mesto.

- Da li je toliko teško vratiti stvari gde ste ih našli? - upitala je korisnica.

Pojedine se pitaju čemu služi prostor predviđen za odlaganje stvari po izlasku iz kabina.

- Ovo je greška zaposlenih. U svakoj kabini bi trebalo da postave obaveštenje: "Mole se kupci da robu ne ostavljaju u kabinama" - navodi se u komentaru.

Većina je osudila ovakvo ponašanje.

- To vam je bukvalno dva minuta posla stoko nevaspitana - dodaje se u komentarima.