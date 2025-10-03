Slušaj vest

Vakcinacija protiv gripa počinje od ponedeljka na svim punktovima u domovima zdravlja širom Srbije, a planirano je i ugovoreno ukupno 332.340 doza!

Iako ovog virusa još nema, lekari kažu da je oktobar pravo vreme za imunizaciju s obzirom na to da su potrebne dve-tri nedelje da se stekne imunitet.

Cepivo bi trebalo da prime trudnice, deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima, stariji od 65 godina, članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine, a obavezna vakcinacija se sprovodi i kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, saopštio je Institut za javno zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

- Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu s preporukama SZO za severnu hemisferu i odlukom EU za sezonu 2025/2026, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu izazvati kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i dva tipa B virusa gripa - objasnili su iz "Batuta" i naglasili da je ova vakcina najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.

Idealno vreme za vakcinaciju

Dr Radmila Šehić, spec. opšte medicine, kaže za Kurir da je sredina oktobra idealno vreme za vakcinaciju kako bi se stvorila reakcija organizma i pripremio odgovor na invaziju virusa gripa.

- Treba da prođe i do mesec dana da organizam potpuno stekne otpornost i da, kad se pojavi grip, obično krajem novembra, može da se odbrani i da vakcinisani ne dožive influencu kao respiratornu infekciju. Problem kod ove vakcine je što ne daje imunitet na duže od godinu dana, pa je potrebno obnavljati ga, odnosno vakcinisati se svake sezone. Vrlo je značajna i daje najmanje nuspojava. U vrlo malo slučajeva može doći do lokalne reakcije ili se nakon vakcine pojavi stanje prehlade, kada osoba oseća grozničavo stanje i blagu temperaturu, ali to je zanemarljiv broj slučajeva - navodi dr Šehić.

Ističe da je preporuka i da vakcinu prime i potpuno zdrave osobe, pa čak i one koje imaju problem s disajnim putevima.

Ko treba da se vakciniše hronični bolesnici

osobe starije od 65 godina

trudnice

deca starija od šest meseci sa određenim hroničnim poremećajima

zdravstveni radnici

osobe u gerontološkim centrima

- Mogu je primiti i deca, jedino nije preporučljivo za osobe koje imaju narušen imunitet, koje su pod hemioterapijom, ali čak i da se vakcinišu, neće biti štete.

Doktorka precizira i da vakcinisane osobe mogu da obole, ali da neće imati toliko jake simptome.

Simptomi gripa temperatura i do 40

opšta malaksalost

drhtavica

glavobolja

bol u očnim jabučicama

- Većina vakcinisanih prođe sezonu bez gripa, a kod manjine se desi da dobije stanje slično gripu, ali bez nagle temperature, koja ide i do 40, bez kašlja ili malaksalosti, sa simptomima u blažoj formi, koji kraće traju, pa lakše ozdrave i lakše se oporave.

